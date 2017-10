Sir Rod Stewart u veljači će prvi puta održati koncert u Zagrebu.

Jedno od najvećih svjetskih glazbenih imena, Sir Rod Stewart, glas iza hitova kao što su "Sailing", "The First Cut Is The Deepest", "Rhythm Of My Heart" i "Maggie May", s drugim danom veljače stiže u Zagreb.

Sir Rod Stewart dvaput je uvršten u sastav legendarne Rock and Roll Hall of Fame te je jedan od najprodavanijih umjetnika svih vremena, koji je tijekom pet desetljeća karijere prodao više od 200 milijuna albuma diljem svijeta. Njegovi brojni uspjesi uključuju čak šest uzastopnih albuma koji su zasjeli na vrh ljestvica u Velikoj Britaniji, uključujući 62 hit singla u Velikoj Britaniji i šest #1. U SAD je lansirao 16 singlova koji su ušli u prvih deset naslušanijih, a četiri među njima osvojila su prvo mjesto Billboard Hot 100 ljestvice. 2016. godine za svoje zasluge u glazbi i humanitarnom radu dobio je titulu viteza.

Ovog kolovoza u suradnji s multiplatinastom grupom DNCE snimio je zanimljivu obradu jednog od svojih najizvođenijih plesnih hitova svih vremena “Da Ya Think I’m Sexy.” Njihova debitantska izvedba bila je glavni hit ovogodišnje dodjele nagrada MTV VMA.

Organizator zagrebačkog koncerta Star produkcija najavljuje nezaboravno iskustvo za sve obožavatelje glazbene legende: „Velika nam je čast zastupati svjetsku zvijezdu čije je ime već desetljećima jamstvo vrhunske glazbe i produkcije te, ponajprije, odlične zabave. Prvi zagrebački nastup Sir Roda Stewarta za nas je veliko uzbuđenje, ali i izazov, stoga nestrpljivo očekujemo veljaču sljedeće godine“, poručio je direktor Star produkcije Alen Ključe.

Stewartov odličan smisao za humor i neponovljiv stil jamstvo su vrhunskog glazbenog spektakla, stoga ne propustite vidjeti ovu superzvijezdu uživo!