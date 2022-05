Slow Cured, Freaktion, Dystopia i Gradske Bitange - školski bendovi koji su svoj glazbeni talent dokazali u sklopu Superval festivala – u europskoj godini mladih otvaraju vrata najmlađim glazbenim nadama na INmusic festival 15!

U europskoj godini mladih INmusic festival i Superval festival udružili su snage u poticanju djece i mladih u otkrivanju i razvijanju njihovih glazbenih talenata. Nakon trećeg live izdanja hvalevrijednog Sueprval festivala u Vintage Industrial Baru 17. I 18. lipnja gdje će se publici prvi put predstaviti čak 24 odlična školska benda, dok će se ‘superval’ školskih glazbenih nada preliti i u naredne dane na INmusic festival #15 gdje će čak četiri benda dobiti priliku pozornice dijeliti s najvećim svjetskim imenima!

Superval je festival školskih bendova koji potiče međusobno povezivanje, razmjenu iskustava, stvaranje i slušanje glazbe te omogućava djeci i mladima da nastupe kao pravi profesionalci u klupskoj atmosferi, uz tehničku podršku profesionalaca i osjete iskrenu koncertnu emociju pred njima poznatom i nepoznatom publikom.

Slow Cured, Freaktion, Dystopia i Gradske bitange autorski su školski bendovi su koji će svoj glazbeni talent predstaviti na INmusicu, a svi oni imat će čast otvoriti program Hidden stagea na jubilarnom 15. izdanju festivala najvećeg hrvatskog festivala suvremene autorske glazbe. Slow Cured na pozornicu INmusica stižu u ponedjeljak, 20. lipnja. Filip, Jakov i Bruno školski su bend iz Zagreba, a ovi sjajni dečki uskoro planiraju objaviti i svoj prvi EP. Pjesmom "Umoran" predstavili su se publici, a polusatnim nastupom na INmusicu pokazat će tko su i široj europskoj publici. Dan nakon, 21. lipnja, Hidden stage će otvoriti Freaktion - Toni, Vasja, Gabriel i Maja iz Pule pred publiku na INmusicu donose svoj prvi autorski album koji će svjetlo dana ugledati upravo prije samoga festivala. Da je pred njima svijetla budućnost dokazuje i singl 'Calamity' kojim su 'otvorili' prvijenac. Dystopia je bend iz Velike, koji iako još u nastajanju ima veliko i snažno metal srce, a u svojoj glazbenoj radionici i autorski materijal koji jedva čekaju odsvirati pred širom publikom. Stjepan i Luka u potrazi su za vokalom, no ne žele bilo koga. Čim pronađu svoju srodnu glazbenu dušu ulaze u studio i kreću sa snimanjem. Na INmusic festivalu nastupit će u srijedu, 22. lipnja, dok će četvrti dan festivala, 23. lipnja, Hidden stage otvorit Gradske Bitange. Matko, Domagoj, Mislav i Noa iz Valpova također su u procesu snimanja prvog albuma, a za INmusic festival su pripremili polusatni autorski materijal, od kojeg se dvije pjesme mogu pronaći i na njihovom YouTube kanalu.

U 2022. godini obilježava se Europska godina mladih u kojoj se želi ukazati na važnu ulogu mladih u izgradnji boljeg i inkluzivnijeg društva te zelenije i digitalnije budućnosti, a INmusic i Superval zajedničkim snagama žele mladim glazbenim nadama pružiti poticaj da stvaraju, rastu i izbore javni prostor za svoj talent otvaranjem vrata mladim bendovima da steknu iskustvo nastupanja i na najvećim pozornicama u Hrvatskoj.

Upravo 9. svibnja, na Europski dan glazbe, objavljeni su Superval bendovi koji će se predstaviti na INmusic festivalu. Istovremeno, Europavox projekt, čiji višegodišnji hrvatski partner je upravo INmusic festival, obilježava Europski dan glazbe i ove godine u svom trećem uzastopnom digitalnom izdanju diljem Europe, a na kojemu će kao hrvatski predstavnici nastupati sjajni Porto Morto. Porto Morto ove godine stižu i na pozornicu najvećeg domaćeg open-air festivala na Jarunu.

The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, Róisín Murphy, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning, Tamikrest, Snapped Ankles, Šumski, Porto Morto i dr. dio su impresivnog glazbenog programa jubilarnog izdanja INmusic festivala #15, koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine. Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 649kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala. Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna. U prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za 15. izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala i dostupan isključivo putem službenog INmusic webshopa.