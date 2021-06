Splitski virtuozi su u proteklih nekoliko dana odradili pet nastupa, a svojim izvedbama su počastili publiku diljem Hrvatske.

Od osnutka 2012. godine do danas komorni orkestar Splitski virtuozi, kojeg čini jedanaest istaknutih profesionalnih splitskih glazbenika, odsvirao je 45 koncerata, a čak pet od njih u proteklih šest dana. Splitski virtuozi izveli su 69 skladbi od razdoblja baroka do 21. stoljeća među kojima 14 praizvedbi u Hrvatskoj.

Njihova mini turneja počela je na jugu s prvim koncertom u prekrasnom ambijentu Jedriličarskog kluba u Marini Kaštela, dugogodišnjeg sponzora ansambla. Taj nastup zahvaljujući nevjerojatno lijepoj prirodnoj kulisi ostao je u pamćenju kao „koncert na zalasku sunca.“

Koncert Splitskih virtuoza u novootvorenoj koncertnoj dvorani Hrvatskog doma u Splitu bio je posvećen Mihovilu Karuzi, prerano preminulom suosnivaču orkestra, istaknutom violončelistu i profesoru Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. Bio je to poseban trenutak kada se u izvedbi „Adagio“ Samuela Barbera Splitskim virtuozima pridružilo osam studentica Odsjeka za gudačke instrumente, kojeg je Mihovil vodio šest godina.

Uslijedio je posjet Sv. Ivanu Zelini, gdje su Splitski virtuozi doživjeli posebno srdačan prijem na izložbi vina kontinentalne Hrvatske. Iznenađujuće otkriće za Splitske virtuoze bio je koncert u dvorištu dvorca u Ozlju na proslavi pedesete godišnjice Zavičajnog muzeja. Gostoljubivost, iskreni interes prema glazbi koji su tako neophodni svakom muzičaru – sve su to mogli pronaći u ovom prekrasnom krajoliku zahvaljujući sjajnim ljudima koji s velikim entuzijazmom rade svoj posao.

Na samom završetku su Splitski virtuozi, simbolično na Svjetski dan glazbe, održali koncert za obnovu povijesne zgrade u Hrvatskom Glazbenom zavodu. Za vrijeme svog postojanja Splitski virtuozi su vrlo dobro upoznali što znači biti beskućnicima, živjeti i raditi bez krova nad glavom, bez dvorane u vlastitom gradu. Mnogi muzičari orkestra su više puta nastupali u Velikoj dvorani HGZ-a te su bili jako zabrinuti zbog stanja ovog iznimno vrijednog glazbenog prostora pogođenog potresom. Bilo je to posebno nadahnuće za njih da mogu dati svoj mali, ali snažan doprinos i podršku naporima za predstojeću rekonstrukciju zdanja. Oduševljena zagrebačka publika odala je svoje priznanje i zahvalila je Virtuozima velikim pljeskom. Toplina i srdačnost posjetitelja nadmašila je snažnu vrućinu koja beskompromisno zauzela cijeli grad.

„Velika je privilegija raditi u životu upravo to što volite. Boriti se sa svim mogućim i nemogućim uvjetima, doživljavati uspone i padove ali i posebne trenutke sreće kad se nešto od vaših stotinu želja ostvari. Planiranje, potražnja puteva za realizaciju ideja, strpljenje, neizbježna borba s pokojom vjetrenjačom ili više njih – sve to prati nekoga tko ustrajno ide svojim putem prema realizaciji svojih ciljeva. Koji cilj imaju Splitski virtuozi? Zašto je njima potrebno sve to što poduzimaju ili tek namjeravaju ostvariti? Austrijski skladatelj Arnold Schönberg rekao je jednom da umjetnost dolazi ne od „umjeti“ njego od „morati“. Ta izjava dosta dobro opisuje poziv jednog umjetnika i/ili glazbenika da nešto poduzme u svom životu, da se barem potrudi postići nešto što bi moglo imati neki poseban značaj. Što je to, dakle, što Splitski virtuozi smatraju tako važnim, značajnim i potrebnim? Sam čin stvaranja glazbe, uživanja u proizvodnji uzbudljivih glazbenih događaja, koncerata, posebnih nezaboravnih susreta te iskustvo suradnji s velikim brojem muzičara svih generacija“, objasnio je ciljeve Splitskih virtuoza umjetnički voditelj, internacionalno renomirani violist i dirigent Wladimir Kossjanenko.

Splitski virtuozi zahvalni su Ministarstvu kulture i medija na potpori koja je omogućila tri koncerta orkestra u sjevernom djelu Hrvatske, kao i svim gradovima domaćinima. Putevi koncertnih gostovanja su odveli Splitske virtuoze u preko trideset gradova u Hrvatskoj i inozemstvu. „Nadamo se novim susretima i vjerujem da ćemo uspjeti podijeliti s našim prijateljima trenutke posebnog užitka u sjajnoj glazbi, što i dalje smatramo našem velikom privilegijom“, zaključio je Kossjanenko. U tijeku su pripreme za gostovanje Splitskih virtuoza (prvo u povijesti dviju država) na Međunarodnom festivalu Forte Music Fest u Kazahstanu.