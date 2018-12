Prema nedavno održanoj dodjeli Ambasador nagrada, najbolji hrvatski festival treću godinu zaredom - Sonus festival, objavio je vrijeme održavanja svog 7. izdanja.

Tijekom 5 dana i 5 noći, u klubovima na paškoj plaži Zrće, Sonus će se 2019. godine održati od 18. do 23. kolovoza i još jednom će posjetiteljima osigurati nezaboravno glazbeno iskustvo pod otvorenim nebom i nekoliko metara od našeg prelijepog Jadranskog mora.

Kad su prije 7 godina osnivači #WELOVESOUND festivala iz Hrvatske i osnivači Timewarp festivala iz Njemačke pokrenuli Sonus festival, nisu mogli zamisliti da će nakon nekoliko godina pozicionirati festival ali i Hrvatsku i otok Pag na svjetsku party mapu. Sonus je do sada, osim u Hrvatskoj i na svjetskoj razini proglašen za jedan od 10 najboljih svjetskih techno festivala što dokazuje nekoliko tisuća posjetitelja koji svake godine posjete Sonus iz čak 65 zemalja svijeta.

Prema riječima međunarodnih gostiju, Sonus nije samo glazbeno iskustvo, već i odmor i uživanje u prelijepoj prirodi, moru i raznim sadržajima koje nudi Novalja i otok Pag.

Sonus festival je tijekom prethodnih nekoliko godina ugostio skoro sva svjetska imena koja su na samom vrhu elektroničke glazbene scene, poput Carl Coxa, Solomuna, Amelie Lens, Charlotte De Witte, Sven Vätha, Richie Hawtina, Ricarda Villalobosa, Adam Beyera, Loco Dicea, Dixona, Chris Liebinga, Pan-Pota, The Martinez Brothers, Tale Of Us, Joseph Capriatija, Jamie Jonesa, Sam Paganinija, Seth Troxlera, Marca Carole, Maceo Plexa i mnogih drugih.

Prva imena Sonus festival 2019 bit će objavljena u srijedu, 12. prosinca 2018. godine na društvnim mrežama festivala.

