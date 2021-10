Hvaljeni britanski post-punk duo Sleaford Mods premijerno u Hrvatskoj u lipnju 2022. godine u sklopu impresivnog programa jubilarnog izdanja INmusic festivala!

‘Minimalno i brutalno’ - najsažetiji je opis glazbe koju stvaraju Sleaford Mods. Osnovani 2007. godine u Nottinghamu, osovinu Sleaford Mods projekta čini polemičan i političan tekstopisac i pjevač Jason Williamson. Prvih pet albuma Sleaford Modsa izdaje u suradnji s producentom i glazbenikom Simonom Parfrementom, koji 2009. upoznaje Williamsona sa Andrewom Fernom, drugom polovicom današnjeg globalnog poznatog dua. Uporni i neumorno fokusirani na sumornu svakodnevicu i probleme nižeg srednjeg sloja britanskog društva, Sleaford Mods pažnju šire publike i pozorne kritike postepeno osvajaju 2014. godine sedmim studijskim izdanjem ‘Divide and Exit’ koje precizno i bez uvijanja kroz bujicu inteligentnih i nervozno ritmičnih stihova praćenih apsolutno minimalnom glazbenom podlogom otkrivaju naličje Velike Britanije iz očiju zanemarene radničke klase.

Ljutiti politični dvojac brzo se prometnuo u glasnike britanske radničke klase za koju stvaraju ‘minimalističku elektro puno-hop dernjavu’ te nakon suradnji s The Prodigy i Leftifield, 2016. godine Sleaford Mods potpisuju za kultni Rough Trade Records i izdaju globalno hvaljeni deveti studijski album ‘English Tapas’ 2017. godine. Još preciznije se fokusirajući na aktualnu političku sliku Britanije nakon referenduma o Brexitu, Sleaford Mods se ne suzdržavaju u kritici vladajućih, kao ni sveprisutnog osjećaja nadmoći i lažnih vrijednosti među sugrađanima, utvrđujući svoj status nemilosrdnih političkih kroničara suvremene Britanije. Početkom 2019. godine izlazi jednako lirski i zvučno nemilosrdan i minimalan ‘Eton Alive’, no nadolazeća društvena kriza uzorkovana pandemijom korona virusa za Sleaford Modse donosi potpuno novu dimenziju kreativnog obračuna sa aktualnim stanjem stvari na najrecentnijem, jedanaestom studijskom izdanju ’Spare Ribs’ objavljenom u siječnju 2021. godine. Brutalna istina, ogoljena do kosti i bez iluzija o brzim ili lakim rješenjima, Spare Ribs je manifest iscrpljenog i demoraliziranog pandemijskog društva, a Sleaford Mods su bend kakav pandemijska vremena nasušno trebaju.

Sleaford Mods se pridružuju već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Hinds i dr. u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine. Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 599kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala. Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba od 1. rujna 2021. imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna.