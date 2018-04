Uz San ivanjske noći, jubilarno, 5. izdanje jedinog hrvatskog kazališnog festivala na engleskom jeziku najavljuje bogato i uzbudljivo kulturološko putovanje.

Jeste li znali da je Shakespearov San Ivanjske noći jedna od najgledanijih kazališnih predstava u povijesti?

Milijuni ljudi diljem svijeta gledalo je barem jednu predstavu najpoznatijeg britanskog književnika koji je u početku karijere u rodnom Stratfordu predstave pisao za pet funti. Njegovo stvaralaštvo ostavilo je dubok trag diljem svijeta, a kazališna publika u Hrvatskoj će ovog ljeta imati prilike pogledati ovu predstavu na izvornom jeziku. Prilika je ovo kakvu nisu propustile ni tisuće posjetitelja iz 32 zemlje koliko ih je posjetilo dubrovački Midsummer Scene Festival koji se ovog ljeta održava od 20. lipnja do 5. srpnja. Prekrasna dubrovačka tvrđava Lovrjenac bit će ponovno najljepša pozornica za izvođenje ovog djela barda engleskog stvaralaštva koja ostavlja bez daha.



“Ova godina je za nas posebna i izrazito smo ponosni jer slavimo mali, peti jubilej našeg festivala. Naš festival se pokazao kao jedinstvena kulturna ponuda Dubrovnika i Hrvatske koja uživa podršku institucija i svih turističkih subjekata. Želimo pružiti gledateljima nezaboravno iskustvo doživljaja povijesne i kulturne baštine kroz kazališnu čaroliju i trudimo se svake godine obogatiti festival dodatnim programima.”– istaknula je producentica Darija Mikulandra Žanetić.

Uz San ivanjske noći, jubilarno, 5. izdanje jedinog hrvatskog kazališnog festivala na engleskom jeziku najavljuje bogato i uzbudljivo kulturološko putovanje. Ovog ljeta u suradnji s Umjetničkom galerijom Dubrovnik, Midsummer Scene po prvi puta predstavlja zanimljivu monodramu Henry V (Man and Monarch) australskog glumca Brett Browna, a u režiji Philip Parra. Predstava je do sada osvojila srca brojnih ljubitelja vrhunskih kazališnih djela, a 2016. godine osvojila je nagradu za najbolju solo izvedbu Shakespearea na Ostrava Shakespeare Festivalu.Festival nastavlja suradnju s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom kroz program Midsummer Night’s Music na Lovrjencu, kao i suradnju s Domom Marina Držića. Kroz program Držić meets Shakespeare Midsumme Scene ukazuje na važnost ostavštine velikih hrvatskih književnika, a posebno našeg najvećeg komediografa Marina Držića, trudeći se približiti i prikazati veličinu i vrijednost njihovih djela posjetiteljima iz cijelog svijeta.Festival Midsummer Scene je projekt Grada Dubrovnika i TZ Grada Dubrovnika, a u produkciji Brilliant Events Dubrovnik i Honey-tongued Theatre Productions Ltd. London.