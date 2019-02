View this post on Instagram

Dragi moji, jako sam uzbuđena, izaša’ je Halooo, napokon, sviđa mi se jer je bas cool. Hvala mojim dragim i talentiranim autorima @jalabrat i @bubacorelli, hvala @petarpasic za režiju i svima koji su sudjelovali na videu i svim mojim prekrasnim suradnicima @petartrbovic @martin_posavec @dajanapajkic. Volim vas sve ❤ Uživajte!!! 😘😘😘 #newalbum #newsong #halo #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina