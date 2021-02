Nakon uspješnog jesenskog singla "Etanol" naočiti Sebastian Popović predstavlja svoju novu pjesmu "Normalno".

Iz glazbene radionice zagrebačkog kantautora Sebastiana Popovića stigla je nova poslastica, nakon uspješnog jesenskog singla "Etanol", koji govori o ludom sazrijevanju, tema nove pjesme "Normalno" život je u sretnoj ljubavi.

"Zamislio sam pravu, čistu ljubav koja nam uvijek dođe neočekivano. Nije važno je li riječ o osjećajima koje priželjkujem da mi se dogode ili ih već proživljavam, stoga je i spot tako zamišljen i snimljen", govori 35-godišnji glazbenik koji u refrenu pjesme kaže i "sve što radim znam da nije normalno".

"Zbog ljubavi uvijek radimo ludosti. U dvadesetima ćeš možda pobjeći od kuće, u tridesetima ćeš proći pola svijeta zbog jednog poljupca, u pedesetima ćeš opet nešto "nenormalno" napraviti. Sve za ljubav", ističe Sebastian koji i danas pamti prvu ljubav za koju se kaže da je fatalna.

"Prvi put se susrećemo s tim osjećajima, sve gledamo kroz ružičaste naočale, a kad prođe - boli i boli jako, jer nismo si predočili da taj odnos ikad može završiti. Poslije smo oprezniji. Koliko je to mudro, toliko si zbog toga i uskraćujemo prilike jer više nikad nismo opušteni i slobodni kao prvi put. Treba se pomiriti s prekidom. Teško je to progutati ako je prisutan osjećaj izdaje. Na prvu ti nije svejedno, no vrijeme liječi sve pa i te rane. U svakom odnosu nastojim postaviti zdrave temelje, a ako takva veza dođe svome kraju onda lakše nastupi zdravi raskid", govori Sebastian koji iz bivših veza izvlači lekcije za dalje.

U doba kad nam trendove diktiraju društvene mreže koje, uza sve dobre stvari, sa sobom nose i mnoga iskušenja, sve je više zabranjenih flertova koji počinju upravo ondje.

"Živim po pravilu da nikad neću gledati ni provjeravati što djevojka lajka na društvenim mrežama, koga prati, koga je otpratila jer te informacije samo umaraju. Ne volim ni kad mene provjeravaju. Gradim odnos na povjerenju jer ako te netko želi prevariti, ne možeš to spriječiti. I bez uhođenja na društvenim mrežama osjetiš promjenu na osobi s kojom si u vezi", ističe Sebastian koji je pozitivom obojio pjesmu "Normalno" čiji se stihovi "opusti se, neka svijet se okreće, za nas dvoje taman je" lako mogu povezati i s vremenom pandemije koja traje već godinu dana.

"Ne možemo zaustaviti ni vrijeme, ni svijet, ni napredak, ni viruse. Okolnosti i uvjeti života se mijenjaju, tehnologija napreduje, no ljubav uvijek ostaje ista. Dok god imamo ljubav pokraj sebe, sigurniji smo i lijepo nam je". kaže sin modne poduzetnice Sanje Bjedov Popović i legendarnog glazbenika Daniela Popovića.

Zbog oca se Sebastian od malih nogu u kući susretao sa svim estradnim pojavama. Tada ga glazbena karijera nije zanimala, htio je biti informatičar. Kako je sazrijevao, počeo je sve više izlaziti, i jedne noći je prelomio. Nakon estradnog početka Sebastian je uzeo dulju stanku i ponovno se aktivirao zadnje tri godine. Prošle godine na nacionalnoj glazbenoj listi HRTop40 zasjao je s pjesmom "Maksimum", zabilježio je uspjeh s pjesmom "Etanol", a "Normalno" je prvi singl ove godine.

"Još dva singla izaći će ove godine, a nadam se i dovršavanju albuma. Počeo sam učiti svirati klavir jer želim se dodatno usavršavati. Sve pjesme dosad stvarao sam na gitari. Prvotno sam htio samo pjevati, a onda sam shvatio da se dobro osjećam kad cjelokupnu pjesmu napravim. Istina, za prvi tekst mi je trebalo mjesec dana, ali sve je stvar inspiracije i redovnog rada na sebi, čime god se u životu odlučili posvetiti ", zaključuje naočiti Popović.