Ovog ljeta uživajte u prekrasnom, bajkovitom Samoboru gdje vas svakodnevno očekuje zabava i edukativan dječji program.

Sljedeći vikend počinje zabavno i edukativno "Ljeto u Samoboru", dugogodišnji projekt Turističke zajednice grada Samobora i gradskih institucija, a trajat će tijekom srpnja i kolovoza, dok se ove godine planiraju pojačane aktivnosti u periodu od 2.-11. srpnja na čarobnoj lokaciji parka kod Samoborskog muzeja koji postaje prava oaza za opuštanje i zabavu.



Svi želimo proslaviti početak ljetne sezone od koje očekujemo mnogo zabave, događanja na otvorenom i sadržaja za cijelu obitelj. Samobor je pripremio brojne besplatne radionice za djecu poput radionice izrade srednjovjekovnih drvenih igračaka, radionice lončarstva na tradicijskom kolu, "Male filmske akademije" te sajma starih zanata, ljetno kino i još mnogo toga. "Ljeto u Samoboru" ponudit će i raznolik gastro sadržaj samoborskih ugostitelja, atraktivne foto kutke, a poseban ugođaj ovoga ljeta pružit će Blachere Illumination – Gospodari svjetla koji su zaduženi za jedinstvene svjetlosne dekoracije.



Bez dobre glazbe nema ni dobrog provoda, zato Saša Lozar koncertom službeno otvara glazbeni program "Ljeta u Samoboru" u subotu, 3. srpnja na ljetnoj pozornici. Osjetite festivalsku atmosferu koja poziva na ples i druženje s prijateljima, a to nam je proteklih mjeseci jako nedostajalo. Uživajte u Dejtnajt by Lajnap- stand up comedy showu 04. srpnja, a dan kasnije pozornicom vladaju Je Veux & J.R. August.

U petak 09. srpnja koncert će održati Billie and the Kids, u subotu 10. srpnja Roko Vušković, a 11. srpnja u sklopu ovog zabavnog događaja koji je pravi početak ljeta za sve nas nastupa grupa Pavel.



Samo zato što Samobor nije na moru, ne znači da ljeta u kontinentalnom gradu nema. Samobor živi punim plućima tijekom srpnja i kolovoza.