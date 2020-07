Rovinj art & More. festival

Usprkos izazovima koje donosi koronom obilježena turistička sezona, a koji nisu samo financijske prirode, festival Rovinj Art & More… ide dalje. Štoviše, usprkos svemu, ovog ljeta nudi – više! Umjetnički direktor festivala, Ronald Braus kaže: „Osobno smatram da se zbog novonastale situacije ne smije odustati od kvalitetne kulturne ponude te stoga predstavljamo festival koji će možda biti drugačiji, ali će svakako oplemeniti ljeto u Rovinju.“



Festival Rovinj Art & More... svojim je prošlogodišnjim prvim izdanjem značajno obogatio kulturnu ponudu u prekrasnom gradu Rovinju te oživio neke zaboravljene pozornice i mjesta, a u grad doveo niz eminentnih imena iz svijeta glazbe, kazališta, mode.... Tako se glumilo u gradskom kazalištu Gandusio, na ljetnoj terasi zajednice Talijana, održala se modna revija u hotelu Spirito Santo, pjevalo se i sviralo u franjevačkom samostanu... Sve to, i više, ponovit će se i ove godine, poštujući pritom sve epidemiološke preporuke struke uz podršku grada Rovinja, Turističke zajednice, Zaklade Dino Škrapić, i privrednih subjekata: Amus, Darna, Rigo dental clinic, Eico, Valalta.



Festival ovog ljeta obiluje koncertima ozbiljne glazbe i kazališnim predstavama na najljepšim rovinjskim lokacijama, a na kraju festivala dodjeljuju se nagrade za najbolja ostvarenja. Najbolji će biti 'okrunjeni' statuom sv. Eufemije, diplomom i posebno dizajniranim vinom Eufemija. Festival počinje koncertom jednog od najboljih pijanista mlađe generacije Marijana Đuzela, 15. srpnja, a traje do Dana grada Rovinja, 15. rujna.