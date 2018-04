Ovog petka, 20. travnja održat će se rođendanski party sad već regionalno poznatog klubskog programa WELOVESOUND.

U klubu The Best Venue Hall nastupit će, prema izboru publike, najbolji rumunjski dvojac Praslesh koji, iako nastupa po cijelom svijetu, po prvi put dolazi u Zagreb.

Praslesh čine poznati DJi Raresh i Preslea u čijim nastupima su fanovi do sada u Hrvatskoj mogli uživati na njihovim redovnim nastupima na prema izboru fanova, najboljem hrvatskom festivalu - Sonus festivalu.

Često za gramofonom s Ricardom Villalobosom, ovaj dvojac priuštio je neka od nezaboravnih afterpartija na Sonusu i ništa manje ne očekujemo ovog petak u Bestu.

Od domaće podrške na #WELOVESOUND BDAY SPECIALu, pridružiti će se naš Sonus rezident Mimi.

Ulaznice su dostupne su putem web stranice festivala : http://we-love-sound.com/tickets/ ili na ulazu u klub.

Video njihovog nastupa na festivalu Sunwaves: https://www.facebook.com/insoundwetrust/videos/10156283541879289/?active_tab=discussion



Za više info pratite naše socijalne mreže

Facebook: https://www.facebook.com/insoundwetrust/

Instagram: https://www.instagram.com/welovesound/