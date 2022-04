Rage Against The Machine u svom originalnom i jedinom sastavu, Zack De La Rocha, Tom Morello, Brad Wilk i Tim Commerford, objavili su reunion turneju još 2019., nakon 11 godina pauze, a sada stižu i u Zagreb!

Jedan od najvažnijih bendova svih vremena, adrenalinska bomba iz Los Angelesa, moćni Rage Against The Machine nastupit će u zagrebačkoj Areni u subotu, 17. rujna 2022. godine. “Public Service Announcement”, apsolutno najtraženija svjetska turneja stići će tako i do naših krajeva, a kao specijalni gosti dolazi uzbudljiv hip hop duo Run The Jewels. Zagrebački koncert bit će jedini RATM datum u regiji i krugu od najmanje 400 km, uz daleko najpovoljniju cijenu ulaznica u odnosu na sve druge europske svirke. Početak prodaje planiran je za utorak, 26. travnja u 11:00, kroz prodajni sustav Eventim.

Rage Against The Machine u svom originalnom i jedinom sastavu, Zack De La Rocha, Tom Morello, Brad Wilk i Tim Commerford, objavili su reunion turneju još 2019., nakon 11 godina pauze, i u trenu postali najiščekivaniji glazbeni događaj na planeti. Nakon pomicanja uzrokovanih pandemijom službeni početak dogodit će se 9. srpnja, poslije čega slijedi prvi dio sjevernoameričke turneje koji završava u kolovozu s pet koncerata u njujorškom Madison Square Gardenu. Na Stari kontinent grupa se seli tijekom ljeta, da bi u Hrvatsku po prvi put stigli u subotu, 17. rujna.

Rage Against The Machine osnovani su 1991. u Los Angelesu i već su prvim singlom, jednom od najvećih buntovnih himni u povijesti, „Killing In The Name“, kao i epohalnim debitantskim albumom označili prekretnicu u glazbenoj povijesti. Njihova zapaljiva mješavina glasnih Morellovih gitara, tvrdog ritma osovine Wilk-Commerford, eksplozivnog De La Rochinog vokala i teških političkih stavova na dotad neviđen način križala je hip hop i rock, dizala šaku u zrak i poručila svima kojima ide „Fuck You, I Won't Do What You Tell Me“. Posebnu, onu često ključnu dimenziju, davali su njihovi koncerti koji RATM svrstavaju među najbolje live bendove u povijesti. Mada diskografski relativni skromni, sa svega četiri studijska albuma, grupa je pokazala da osim prvog singla ima još puno municije, pa se tako brzo napunila i best of set lista koju će donijeti u Zagreb i na kojoj će bez sumnje biti „Bulls On Parade“, „Bombtrack“, „People Of The Sun“, „Guerilla Radio“, „Sleep Now In The Fire“, „Testify“, „Know Your Enemy“ i mnoge druge. U ovim krajevima RATM su se ukazali samo jednom, i to prije 20-tak godina u ljubljanskom Tivoliju u sklopu „Battle Of Los Angeles“ turneje, da bi tri četvrtine benda nastupilo 2017. na Šalati kao Prophets Of Rage.

Specijalni gosti zagrebačkog koncerta još su jedno ogromno glazbeno ime, ponajbolji hip hop bend proteklog desetljeća, sjajan duo Run The Jewels. El-P i Killer Mike dosad su objavili četiri, izuzetno hvaljena studijska albuma. Debi „Run The Jewels“ iz 2013. osigurao im je jak underground status, no već sljedeće godine nasljednikom, „Run The Jewels 2“ i megahitom „Close Your Eyes (And Count To Fuck)“, na kojem su surađivali su sa Zach De La Rocheom, postaju planetarno traženi. Bend je surađivao i nastupao s mnogim glazbenim velikanima kao što su Jack White, DJ Shadow, Lorde i Travis Barker (Blink 182), glazba im se može čuti u mnogim filmskim blockbusterima, ali i superpopularnim videoigrama poput „Cyberpunk 2077“ i „Spider-man: Miles Morales“. Run The Jewels gostovat će na velikoj većini koncerata “Public Service Announcement” turneje, pa tako i u zagrebačkoj Areni 17. rujna 2022.

Koncert grupe Rage Against The Machine u Zagrebu organiziraju Charm Music, Live Nation i LAA.

Ulaznice u prodaju kreću u utorak, 26. travnja u 11:00, kroz prodajni sustav Eventim.

U ponudi će se naći pet tipova ulaznica:

Skyboxes po 820kn, Parter po 690kn, Tribine level 100 po 650kn, Tribine level 300 I po 550kn te Tribine level 300 II po cijeni od 450kn.

