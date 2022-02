Ljubitelj gitarskih pojačala iz '70-ih, old school načina snimanja i američkog glazbenog izričaja donosi publici 10 pjesama u kojima ukazuje da i nešto „slomljeno“ može postati predivno.

Dugoočekivani album "Something Broken, Something Beautiful" napokon je tu! Najavnim singlom „Castaway“ Radioactive Boy Scout dao nam je naslutiti o kakvom je projektu ovdje riječ. Ljubitelj gitarskih pojačala iz '70-ih, old school načina snimanja i američkog glazbenog izričaja donosi publici 10 pjesama u kojima ukazuje da i nešto „slomljeno“ može postati predivno.

„Iznimno sam sretan i ponosan što je album vani! Na njemu će se pronaći za svakoga po nešto, od power balada, preko višeglasnih vokalnih dionica do brzih gitarskih rock himni. Bio bih jako zadovoljan da ga pustite glasno i uživate u svim glazbenim poslasticama koje album nudi. Veliko hvala svima koji su mi pomogli u njegovom stvaranju!“- rekao nam je Nikša.

Album je snimljen u Rattus Rattus studiju u Zagrebu pod budnim okom Anje Tkalec i Borne Maksana. Za mix su zaslužni Borna Maksan i Mark Mrakovčić dok je master završio Carl Saff u Sjedinjenim Američkim Državama.

U procesu snimanja albuma doprinijeli su Pavle Gulić (pipschips&videoclips, Malady Lane, Lika Kolorado, delapse) na bubnjevima, Ivica Antunović (ESC Life) na bassu, Marko Kostić na gitari, a vokalne dionice uz Nikšu snimile su Dunja Ercegović (Bad Daughter, Lovely Quinces), Lucija Ćustić (Luce), Neja Markičević, Dora Trogrlić i Rea Matić.

Radioactive Boy Scout je umjetnik koji dijeli svoje vrijeme između Zagreba i Londona, a njegovo ime je Nikša Lovrinić. Uz solo nastupe ponekad se krije iza velikog zida glasnih gitara. Njegova glazba se sastoji od velikih potencijalnih stadionskih himni do jakih rock balada koje vividno pričaju priču. Kombinacijom širokih akustičnih gitara, velikih dinamičkih skokova te aranžmanskih iznenađenja, Radioactive Boy Scout oslikava bogato platno rock’n’roll melodioznosti s indie rock elementima koji prenose osjećaj melankolije, ljubavi i nade.

