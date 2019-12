Savršeni scensko-glazbeni spektakl u Varaždinu upotpunit će najveći hitovi Parnog valjka kao što su "Jesen u meni”, “Ugasi me”, “Lutka za bal”, “Sve još miriše na nju”, “Zastave”, “Uhvati ritam” i mnogi drugi.

Najljepše doba godine kuca na vrata, a poseban doživljaj i glazbeni spektakl sprema nam jedan od dugovječnijih bendova na ovim prostorima – Parni Valjak.



Odličan nastavak super uspješne turneje "Runda 44" se nastavlja u varaždinskoj Areni, 26. prosinca.



Zadnji koncert održan u Lijepoj našoj u sklopu ove turneje održan je u splitskoj Spaladium Areni gdje su za publiku svirali čak puna tri sata.



Parni Valjak je bend koji svakim svojim nastupom publiku ostavlja bez daha, a svaki koncert se čini kao koncert života. To mogu samo profesionalci i veliki zaljubljenici u glazbu poput njih. A njihova publika im je uvijek zahvalna, i pjevanjem njihovih hitova od riječi do riječi, od početka do kraja koncerta, im uzvraća ljubav.



Prije nekoliko dana ovaj je bend proslavio rođendan, a s koliko emocije i predanosti ovaj savršeno uštiman bend pokreće publiku možete doživjeti za nešto manje od mjesec dana u varaždinskoj Areni. Izvrsna je ovo prilika za sve ljubitelje Valjkovog zvuka i nastavak super uspješne turneje zvane Runda 44 koja je dobila naziv po njihovoj glazbenoj priči započetoj davne 1975. godine.



Savršeni scensko-glazbeni spektakl upotpunit će njihovi najveći hitovi kao što su "Jesen u meni”, “Ugasi me”, “Lutka za bal”, “Sve još miriše na nju”, “Zastave”, “Uhvati ritam” i mnogi drugi.



Parni valjak je bend koji osvaja srca i sve mlađih generacija koja s nestrpljenjem iščekuju njihove koncerte. Za sve vas koji želite iznova uživati u svirci ovog fantastičnog benda, ali i za sve one koji će tek postati obožavatelji, prilika za uživanje će biti 26.12. u Varaždinu.