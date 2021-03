Pogledajte premijeru spota za pjesmu "Selfie" grupe Buđenje u kojem se slučajno našla i pjevačica Maja Bajamić.

Buđenje predstavlja spot za pjesmu "Selfie", posljednji singl s aktualnog studijskog albuma "Samo ti, samo ja", njihovog najboljeg i najzrelijeg ostvarenja. Vedran Baotić, gitarist benda i producent pjesme, donio je nešto suvremeniji zvuk, ali je odijelo i dalje skrojeno po mjeri Buđenja. Bend se već priprema za snimanje sljedećeg albuma, i to album dueta, za koji će Vedran raditi cijelu produkciju.

"Budući da je ovo posljednji singl sa zadnjeg albuma, već se pripremamo za snimanje sljedećeg za koji mi je band povjerio kompletnu produkciju. To će mi biti pravo zadovoljstvo, budući da je plan da zvučimo organski – točno onako kako ja čujem Buđenje", rekao je Vedran.

"Selfie" je autorsko je djelo dugogodišnjeg prijatelja benda, Željka Gusića, vrhunskog gitarista, danas uglednog suca kojem su se Darko Bakić, frontmen Buđenja, i ekipa u dječačkim danima divili zbog njegove virtuoznosti. Upravo je on autor glazbe i teksta za ovu pjesmu, a Darko Bakić o ovoj suradnji kaže: "Na svakom našem albumu imam običaj ugostiti jednog autora koji je na neki način utjecao na moj rad. Tako su već do sada, ili obradama ili autorskim novim pjesmama, gosti bili: Hus, Marijan Brkić, Željko Banić (Songkillers), Dino Dvornik/Gibonni, Marijo Luketa i Mario Huljev. Željko je još jedno ime na tom popisu. Diplomirao na Pravnom fakultetu, a mi smo svi mislili da je u krivu zbog toga, no on je ipak bio u pravu – danas je šef jednog Općinskog suda. Što se tiče produkcije, naš gitarist i producent Vedran Baotić prometnuo se u ozbiljnog produkcijskog vizionara, čemu je dokaz i ovogodišnja timska nominacija za Porin u kategoriji Najbolja snimka albuma."

U spotu za koji režiju potpisuje Ante Gusić bend se poigrao kadrovima snimljenim mobitelima, a dio korištenih s australske online platforme krio je i njihovu kolegicu i glazbenicu Maju Bajamić.

"Kako sam naziv pjesme govori, snimke mobitelima su u prvom planu. Na naše iznenađenje, birajući kadrove sasvim slučajno smo odabrali osobe snimljene na Jarunu, a kasnije smo među njima prepoznali i našu kolegicu Maju Bajamić", izjavio je Ante.