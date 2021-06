Irska post-punk petorka na krilima hvaljenog drugog albuma 'A Hero's Death' vraća se pred hrvatsku publiku u lipnju 2022. godine u sklopu INmusic festivala 15!

Jedno od najhvaljenijih debitantskih izdanja 2019. godine, 'Dogrel' irskih Fontaines D.C. imali smo prilike upoznati na INmusic festivalu #14 u lipnju iste godine kada su oduševili okupljenu publiku na festivalskom Hidden stageu. Godinu dana kasnije, Fontaines D.C. prepoznati su kao jedan od najzanimljivijih mladih glazbenih sastava čiji drugi studijski album 'A Hero's Death' objavljen krajem srpnja 2020. godine, osim hvalospjeva kritike i publike, u prvom tjednu prodaje uspješno s vrha UK ljestvice izgurao čak i planetarno popularnu Taylor Swift.

Novi album talentirane petorke uz rastuću slavu i opravdane simpatije publike donosi zreliji, kompleksniji i samopouzdaniji glazbeni izričaj u formatu jednog od nesumnjivo najboljih ovogodišnjih studijskih izdanja rock žanra. U svom drugom gostovanju na INmusic festivalu i u naponu kreativne i izvođače snage, nema razloga ni opravdanja da propustite jedan od najboljih post-punk sastava nove generacije.

Fontaines D.C. pridružuju se već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, White Lies i Belle and Sebastian u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 20. do 22. lipnja 2022. godine. Ograničen broj najpovoljnijih trodnevnih festivalskih ulaznica za INmusic festival #15 po cijeni od 499kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za nove datume održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala.