Jedan od neprepoznatljivijih i najuzbudljivijih glazbenih sastava mlađe generacije Porto Morto vraća se na INmusic festival 15 na krilima hvaljenog trećeg studijskog albuma Portopop!

Porto Morto su Roko Crnić (glas, bas gitara), Hrvoje Klemenčić (klavijature, glas), Matija Brajković (gitara), Matej Perić (bubnjevi), Marijan Uroić (udaraljke), Antun Aleksa (trombon, glas) i Marin Živković (saksofon), a njihov zvuk teško je svrstati u okvire pojedinačnih žanrova – od progresivnog popa, art rocka do indie elektronike, Porto Morto okuplja glazbene stilove u prepoznatljiv i uvijek svjež kontekst i autonomni glazbeni jezik. Stoga ni ne čudi da je upravo Porto Morto jedno je od najvećih iznenađenja domaće glazbene scene u proteklih nekoliko godina. Nakon istoimenog albuma prvijenca iz 2016. uslijedio je fantastično prihvaćen album 'Portofon' (2019.), s kojeg na prvu osvaja suradnja s Darkom Rundekom na singlu „Hodaj“, i koji je Porto Mortu priskrbio tri nominacije za Porin. Prepoznatljivost grade i po naglašenom vizualnom izrazu koji je u detalje razrađen u videospotovima i na pozornici.



Krajem 2021. Porto Morto izdaje treći studijski album 'Portopop' kojim su definirali novi zvuk, novi scenski identitet, ali i novu eru svoje karijere. 'Portopop' je najavljen svježim singlovima 'Čekam ih', 'Vrijeme za čilanje' i 'Fatamorgana' koji su popraćeni odličnim spotovima snimljenim u vlastitoj produkciji. Album je proglašen jednim od najboljih regionalnih albuma u 2021. od strane niza portala i glazbenih kritičara, a povodom promocije u ožujku 2022. napunili su zagrebačku Tvornicu Kulture na koncertu za pamćenje. Istog mjeseca osvojili su Porina za najbolji alternativni album 2021. godine, a 9. svibnja ove godine nastupaju kao jedan od 15 odabranih mladih europskih glazbenih nada u sklopu trećeg digitalnog izdanja Music Europe Day, u organizaciji Europavox projekta.

Porto Morto se pridružuju već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, Róisín Murphy, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning, Tamikrest, Snapped Ankles, Šumski i dr. u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine. Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 649 kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala. Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna.

