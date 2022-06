Došao je lipanj, mjesec kojim ljeto službeno započinje a time se širi i ponuda zanimljivih festivala, dobrih koncerata i dugih zabava na otvorenom. U Zagrebu, na Jarunu, ovaj prvi vikend lipnja okupit će se tisuće i tisuće ljudi kako bi bili dio trodnevnog slavlja elektronske glazbe i plesali ritmom kojim će se plesati kroz ljeto 2022. godine.

Počinje LMF festival, najmlađi a najperspektivniji zagrebački festival koji u tri dana dovodi vrlo zanimljiva i moćna imena svjetske mainstream i underground DJ scene. Oni broje milijarde pregleda na streaming servisima, klubovima diljem svijeta odjekuju njihovi hitovi a milijuni ljudi godišnje pohodi njihove nastupe po cijelom svijetu.

Fisher, Artbat, Claptone, Gorgon City, Nora En Pure, Solardo, Mark Knight, Sam Divine, Miss Monigue, Cercle's Phil & Derek, Eli Brown, Technasia predvode 40 odličnih DJa koji će LMF publici pokazati svoju verziju slobode u glazbi a tisuće i tisuće ljudi u publici svojim reakcijama pokazat će zašto su elektronski festivali toliko omiljeni i posjećeni po svijetu, dok je njihova publika jedna od najodanije publike koju neki glazbeni žanr okuplja.

Tako na LMF 2022, osim domaće publike iz svakog kraja Hrvatske, susjeda iz Slovenije, Srbije i BiH, stiže publika iz Italije, Njemačke, Engleske, Francuske, Poljske, Češke, Mađarske, Belgije, Austrije pa čak i dalekog Meksika, a strani jezici već odjekuju ulicama grada.

Nakon pozornica Caochelle, TomorrowLanda, Burning Mana, Ultra Miamija, nakon New Yorka, Ibize, Londona, Kijeva, Las Vegasa, Berlina ili bilo koje festivalske prijestolnice, DJ-i koji koji stižu u Zagreb zasvirat će na trenutačno najvećoj festivalskoj pozornici u državi i uz odsjaj jezera, među drvećem Jaruna te ispod zvjezdanog neba Zagreba, publici i sebi priuštiti jedinstven doživljaj glazbe i samog grada.



Od petka do nedjelje, Jarunom i Zagrebom, odjekivat će valovi apsolutnih vladara zvuka i ritma a niz tonova spojen u hipnotizirajući zvuk elektronske glazbe Zagrebu donosi vibraciju velegrada i atmosferu svemogućeg. Točno ono što ljeto i festivali nose sa sobom, osjećaj slobode i da je sve moguće.

Upravo to Let the Music be Free festival svojim postojanjem želi stvoriti - osjećaj oslobođenja, od kalupa, žanrova, svega.

Sloboda u glazbi kreće se slaviti ovog petka na Jarunu od 16 sati a završava u nedjelju u 4 ujutro. Svaki dan, 3 dana, 12 sati glazba će biti nezaobilazni dio zagrebačkih večeri, a u maniri najvećih svjetskih gradova, Zagreb će imati priliku pokazati se kao domaćin baš tog svjetskog kalibra.

