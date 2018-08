Drugi Aj Cha festival zatvorit će energična Dubioza Kolektiv u subotu 18. kolovoza.

Velikim tulumom na Splitskoj Rivi u četvrtak je počeo drugi Aj Cha festival posvećen velikom Dinu Dvorniku.

Na Rivi se unatoč kiši, koja je srećom bila kratkotrajna, okupilo mnoštvo ljudi te su uglas s bendom Noa & Funkblasters otpjevali najveće Dinove hitove.

Bend je osim pjesama legendarnog Dina Dvornika u dva sata nastupa odsvirao i funk klasike, a da su zaista oduševili ekipu publika je dokazala plesom koji je zaustavio brojne prolaznike pored pozornice Aj Cha festivala. DJ Tabu - keeper of the groove nakon benda je nastavio tulum do 1 sat iza ponoći, nakon čega se tulum prebacio na Aj Cha party boat do dugo u noć.

Drugi dan festivala, u petak 17. kolovoza, na Bedemu Cornaro nastupit će odlični Psihomodo Pop! “Donna”, “Ja volim samo sebe”, “Frida”, “Sve će biti u redu” i “Kad sam imao 16” samo su neki od klasika ovog sjajnog benda koji će koncertom u Splitu u čast dugogodišnjeg prijatelja sigurno rasplesati sve prisutne. Koncert Psihomodo Popa počinje u 21 sat, a ulaznice se i dalje mogu nabaviti u pretprodaji.

Drugi Aj Cha festival zatvorit će energična Dubioza Kolektiv velikim koncertom na Starom Hajdukovom igralištu u subotu 18. kolovoza.

Prije njih publiku će zabavljati odličan mladi bend Rezerve.