U svih osam kategorija Electora izbor nije bio nimalo lak, a jedna od njih ima čak dva dobitnika zbog jednakog broja glasova. Dodjela se održala u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Dojmovi s prve dodjele nezavisnih glazbenih nagrada Elector još uvijek se sliježu, a sjajan provod, odlična glazba i večer ispunjena odličnom atmosferom samo su dokaz da je ovakva nagrada hrvatskoj elektroničkoj sceni bila itekako potrebna!

Dobitnici nagrade oduševljeni su priznanjem za svoj rad, a jednaku reakciju imali su i svi nominirani. U svih osam kategorija Electora izbor nije bio nimalo lak, a jedna od njih ima čak dva dobitnika zbog jednakog broja glasova.

Titulu Albuma/kompilacije godine kući su odnijele kompilacije "Eddy Ramich Presents Croatian Blue" te "Croatia Earthquakes Relief Project". "Fali mi Regis, zajedno smo sve napravili, žao mi je što večeras nije tu, doma leži bolestan. Ta pjesma se sama napravila na nastupima, drago mi je da se pokazalo da mnogi to cijene", rekao je Jan Kinčl koji je sudjelovao u izradi humanitarne kompilacije "Croatia Earthquakes Relief Project” o traci koja je slavila u kategoriji House singla godine za pjesmu "Suede" koja je nastala u suradnji s Regis Kattiejem.

Filip Motovunski odnio je pobjedu za Remiks godine, no budući da nije bio u mogućnosti doći na samu dodjelu zbog bolesti, nagradu je u njegovo ime preuzeo poznati radijski voditelj Slavin Balen. "Filip je napravio remiks Kinga Tubbyja, vrsnog i poznatog roots reggae izvođača. Jako mi je drago da je odabrao Kinga Tubbyja, a i King Tubby Filipa, budući da je dobio odobrenje. Ovaj je remiks malo drugačiji od ostalih, a kao ljubitelju reggae glazbe mi je samim time draže da je on dobio nagradu", rekao je Balen.

Eventom godine proglašen je festival Wake The Lake, održan prošloga ljeta na Lokvarskom jezeru. "Nije bilo očekivano, ali drago nam je da smo dobili nagradu i da je događaj prošao kako treba. Ovo nam je bila druga godina, bio je veliki poduhvat budući da smo radili s koronom. Bilo je i stranih DJ-eva, ali uspjeli smo i ponosni smo", poručila je ekipa festivala nakon što su primili nagradu.

Titulom Techno singla godine okrunjena je suradnja Petra Dundova i Gregora Treshera na traci "Ubermod". "Jako sam sretan zbog ovoga, ipak je ovo kolaboracija između Gregora Treshera i mene. Trideset godina se trudimo i radimo, sada smo dobili još jedno priznanje za naš rad. Hvala svima", poručio je Dundov kada je primio nagradu. Egoless zahvaljujući singlu "Thank you (Hvala)" ima Bass singl godine. "To je zadnja pjesma na albumu koja se zove Hvala, odnosno Thank you, jer je publika internacionalna. Pjesma govori sama za sebe, hvala svima koji, pogotovo u ovim vremenima, podržavaju izvođače tako da kupuju direktno glazbu od njih. Osobno mi to puno znači, budući da sam ja sam izdao album, bez nekih uobičajenih proceduralnih odgađanja od diskografa. Ta pjesma služi kao velika zahvala svima", istaknuo je glazbenik na dodjeli.

Karlo Pavlović, odnosno Time to Sleep, odnio je pobjedu u kategoriji New (S)electora godine. "Jako mi je drago i veliko mi je iznenađenje ova nagrada, još uvijek nisam svjestan svega što ste događa. S produkcijom sam se krenuo baviti u srednjoj školi, a još dan danas sam u tome aktivan. DJ-ing je došao kao posljedica toga. Sve se još uvijek razvija, ali baš onako kako treba", poručio je, a još jedno priznanje dobio je skupa s ostalim kolegama nominiranima u istoj kategoriji jer je HDS ZAMP debitantima uručio godišnju DJ licencu.

Na energičnoj dodjeli uručena je i Iskonova nagrada za DJ-a godine, tj. nagrada publike. DJ-ica Insolate nije krila zadovoljstvo. "Uistinu sam iznenađena, nisam ovo očekivala. Hvala svima koji su glasali. Puno vas ljubim i želim vam puno techna u ovoj godini!", poručila je Insolate.

Večer su dodatno začinili nastupi Jana Kinčla, Fikcia Mongera, Petra Dundova, Antonija Žuže te DJ Jocka!

