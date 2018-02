Plesni petak je dan kojeg 30. ožujka otvaraju Zagreb All Stars DJs, a Felver, Sergej i Ivona Kovačević, neka su od najpoznatijih zagrebačkih imena koja su obilježila scenu, te je uz njih sjajni Ilija Rudman, eklektični i disco producent i DJ.

The Garden i Pozitivan ritam timovi udružuju snage i predstavljaju A Weekend Block Party koji će se održati od 30. ožujka do 1. travnja u zagrebačkoj The Garden Brewery na Žitnjaku.

Novi gradski festival pod otvorenim nebom zakazan je tijekom blagdanskog vikenda, najavljujući proljeće i toplija vremena kada se sve seli pod otvoreno nebo. A Weekend Block Party predstavit će odličnu glazbenu postavu i line up koji se sastoji od međunarodno cijenjenih, kao i lokalnih izvođača, a sve to u kombinaciji uz sjajnu hranu, craft pivo, radionice, uličnu umjetnost, te najavu sezone ljetnih festivala, u maniri prave kvartovske zabave u dvorištu pivovare.

Plesni petak je dan kojeg 30. ožujka otvaraju Zagreb All Stars DJs, a Felver, Sergej i Ivona Kovačević, neka su od najpoznatijih zagrebačkih imena koja su obilježila scenu, te je uz njih sjajni Ilija Rudman, eklektični i disco producent i DJ. Pridružuje im se Grim koji dolazi čak s Ibize, a svoju selekciju predstavljaju i residenti pivovare Nick & Pepi.

Dub subota rezervirana je za Lee Scratch Perryja, jamajkansku ikonu, glazbenog producenta i inovatora, jednog od potpisnika žanra, koji s pravom nosi epitet jednog od najdugotrajnijih i najoriginalnijih reggae producenata i izvođača svih vremena. U live nastupu pridružuje mu se dub legenda Mad Professor koji je godinama u vrhu UK i svjetskog dub zvuka. Lokalni Dubolik & Lo Peaks, kao i Dr. Obi & Anja G, predstavljaju roots, dub i bass, a priključuju im se One Dread, sjajan bend posvećen obradama tih žanrova, kao i Bass Culture Sound System, najstariji zagrebački reggae crew.

Hip-hop je zajednički nazivnik za glazbenu selekciju u nedjelju. Međunarodno cijenjeni Pharoahe Monch, hip-hop umjetnik iz Amerike, dostavlja svoje kompleksne stihove i besprijekorne rime koje ga zbog njegovog jedinstvenog stila svrstavaju u sam vrh hip-hop izvođača. Jedni najpoznatijih zaštitnika žanra u UK-u, No Fakin DJs, donose svoja glazbena otkrića na vinilima, a uz njih je tu i Madnice. Naš Phat Phillie, jedan od hip-hop autoriteta predstavit će svoju selekciju, a sjajna Hrvatska Funk Delegacija, pravi istražitelji vinila, predstavit će moćni funk i soul zvuk.

The Garden i Pozitivan ritam timovi kreatori su hrvatske festivalske scene više od desetljeća, a s događajima koji sežu preko Istre i Dalmacije, postavili su Hrvatsku na festivalsku mapu svijeta. Ova prva zajednička suradnja stavlja Zagreb na popis nezaobilaznih gradova Europe.

Povezujući dugogodišnje iskustvo i znanje u organizaciji događaja, dovodeći izvođače koji su od samih početaka kreirali žanrove i bili dio festivalske scene, A Weekend Block Party ujedno je i službena najava ljetnih festivala u organizaciji dva promotera, te će predstaviti ukupno 10 ljetnih događaja - Love International, Defected Croatia, Dekmantel, Soundwave, SunceBeat, Hospitality, Seasplash, Outlook, Dimensions i Slurp.

A Weekend Block Party pod zagrebačkim otvorenim nebom oživljava istok grada, predstavlja sjajnu glazbenu selekciju, craft pivo, hranu, radionice i umjetnike, poput sjajnog Lunara koji je zaslužan za vizualni identitet ovog događaja.