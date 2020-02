Overflow je kohezivna skupina, kompatibilna petorka što odlično prikazuje i spot za novi singl.

Nakon upečatljivog prošlogodišnjeg diskografsko-koncertnog povratka predstavljanjem trilogije spotova/singlova ''Dim'', ''From My Lips'', ''Words'', Overflow nastavlja priču s novim singlom ''I Know You''.

Premijerno su ga čuli svi koji su u prosincu prošle godine svjedočili jedinstvenom pohvatu inventivne petorke kada su odsvirali tri koncerta u tri grada tijekom jedne večeri. Tada smo dobili i mali uvid u ono na čemu rade i čemu su posvećeni posljednje dvije godine, kada je ponovo počelo njihovo glazbeno putovanje.

Kako i sami kažu, stvaranje novog uvijek je ispred recikliranja starog, želja napraviti nešto drukčije, a jednako uzbudljivo i angažirati slušatelja da propituje sebe, okolinu, trenutak u kojem postoji(mo).

''I Know You'' nastavlja započeto, vodi nas u novo poglavlje i postavlja nova pitanja:

Ljutiš li se često na sebe?

Vičeš li na sebe? Bičuješ li se?

Strogo, bez kompromisa, grubo?

A koga još uopće imaš, osim sebe?

Poznaješ li se? Zaista?

Što bi se dogodilo da si oprostiš? Jednom?

“Mi zaista ne nudimo odgovore, putove ili rješenja. Mi nudimo uznemirenost, poticaj za razmišljanje, nudimo ono što možda i nije najugodnije čuti, nudimo izazove. Današnji svijet pun je apsurda i paradoksa, nije ga lagano razumjeti, ali je zato podatan za pitanja o njemu, za stvaranje.” izjavio je u jednom razgovoru Goran Živković Žika koji sa Zokijem, Krtom, Konom i Daucom postavlja pitanja, a svatko od nas (sebi) daje odgovore.

Overflow je kohezivna skupina, kompatibilna petorka što odlično prikazuje i spot za novi singl. U režiji i glumačkoj postavi Overflowa, pjesma ‘I Know You’ dobila je efektan i dinamičan vizualni identitet. “Provokatori koji postavljaju pitanja” svakome pojedinačno ostavljaju odgovore na izbor.