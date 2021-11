100 tisuća posjetitelja, 40 evenata, 500 sati glazbe.

Hrvatski party brend BSH Events postao je važan faktor kad je svijet zabave u regiji u pitanju. Ovih dana slave osam godina vrhunskog poslovnog uspjeha i zabave. Priča je ovo o predanom radu, osluškivanju bila publike i tržišta te, u posljednje dvije godine, odgovornom poslovanju i party safe politici. Veliku obljetnicu obilježit će u zagrebačkom club&more Mint-u u srijedu, 17. studenog od 17 do 00 sati uz nastupe DJ zvijezda Marco Faraonea, Joey Daniela, osnivača brenda Pablo Pande te Alda Morra.



2013. godine, osluškujući želje zagrebačke publike, BSH Events počinju s organizacijom zabave za koju se od prvog partija tražila karta više. Od tada su organizirali više od 40 glazbenih događanja diljem Hrvatske. Fascinira podatak da je njihove partije posjetilo više od 100 tisuća rasplesanih gostiju, podatak je još zanimljiviji kad se zna da je u pitanju, naročito u prvim godinama, bila većinom domaća publika.



„Dugo smo u svijetu glazbe. Znali smo što mi sami kao i naš širok krug prijatelja želi. Vidjeli smo nedostatke tržišta zabave te smo se prihvatili posla!“ – govori Drago Vukelić i dodaje: „Nije bilo lako kucati na vrata prvih godina. Odmah smo visoko postavili ljestvicu, party na Medvedgradu ili tvrđavi na Trsatu mnogima se činio nemogućim ili kao ludost. No, znali smo da će upravo odabir atraktivnih lokacija publici dati jednu novu čar partijanja što nas je diferenciriralo od ostalih organizatora evenata“



Zalazak sunca na povijesnoj utvrdi Medvedgrad iznad Zagreba uz zaraznu glazbu i ples još se danas prepričava u zagrebačkim krugovima. Slijedili su partiji na tvrđavama u Trsatu i Puli, dubrovačkom Revelinu te Vidikovcu u Parku Maksimir. Kad su brojni pratitelji BSH Events dobili poziv za nesvakidašnji let sa starog terminala Zračne luke Zagreb znali su da BSH putuje u jednu novu dimenziju koja više nikada neće biti ista.



„Tako je i bilo. Upravo je to jedan od partija s kojim smo započeli seriju velikih događanja s više tisuća posjetitelja. Rodio se BSH Island Festival na Zrću koji nas je otvorio posjetiteljima iz cijelog svijeta, ali isto tako upravo smo ovim Festivalom postali privlačan partner svjetskim DJ zvijezdama i organizatorima događanja!“ – otkriva Aldo Stošić dio BSH tima, u glazbenim krugovima poznat kao DJ Aldo Morro.



BSH Island Festival svoje je putovanje započeo 2020. godine kad smo već prošli prvi val pandemije koronavirusa koji je iz temelja promijenio svijet, a uvelike i svijet zabave. Prvo izdanje održalo se u skromnim uvjetima. No, odgovornim poslovanjem i razmišljanjem, BSH Events i partneri u 2021. godini ulaze u suradnju s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo te počinje era party safe događanja među kojima je prvi bio upravo BSH Island 2021. Tisuće gostiju zabavljale su se na open air jedinstvenog događaju na tvrđavi Fortica na Paškom mostu uz legendarnog Jamie Jonesa te svih festivalskih dana na plaži Zrće. Upravo na ovom događaju partner BSH postaje jedan od najpoznatijih klubova na svijetu Amnesia s Ibize s kojima je organiziran i festival Ibiza Take Over Croatia.



Ovaj je događaj postao primjer odgovornog partijanja te je njegov model preuzet diljem Europe. Nakon više od 500 sati glazbe koju su pružili gostima iz cijelog svijeta BSH Events ovog su rujna suorganizirali i prvu Croatia Beach Music Conference koja je dala odgovore na mnoga goruća pitanja kako poslovati u svijetu zabave za vrijeme pandemije.



Više od tisuću objava u medijima u posljednjih osam godina daje sliku kako je nastao jedan od vodećih regionalnih glazbenih brendova kojem je ovo samo početak. Bogati planovi za iduće godine svijet zabave odvest će na jedan novi nivo na radost svih nas ljubitelja kvalitetnih i odgovornih glazbenih sadržaja.