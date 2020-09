One Possible Option

One Possible Option već su s prvim singlom s novog albuma, All We Do Today, pobrali odlične kritike, ali i osvojili nekoliko top lista u Hrvatskoj. Sada je stigao i album No King koji donosi pregršt snažnih gitara, žestokih vokalnih linija, angažirane tekstove i odličnu produkciji zbog čega ih možemo svrstati među predvodnike novog riječkog glazbenog vala.

Kao novi singl s albuma je skinuta pjesma Erase za koju One Possible Option predstavljaju videospot pod redateljskom palicom još jednog sjajnog Riječanina, Filipa Gržinčića (Gržinčić Creative Visuals). Glazbu za Erase potpisuju Deni Kasapović, Zdravko Kasapović i Dejan Adamović.

"Pjesma Erase je možda jedna od najosobnijih pjesama s albuma, bavi se možda i malo teškom tematikom, depresijom, odustajanjem od života, ali je zapravo pjesma koja nudi nadu i izlaz iz toga stanja. Tekst se obraća svim ljudima koje pogađa hladan način na koji ovaj svijet na momente funkcionira te ih hrabri da slušaju taj unutarnji moralni kompas i ne gube svoju djetinju osjetljivost i ljubav, jer kada zatomimo te osjećaje i kada radimo kompromis vlastitih principa da bismo se prilagodili i opstali u ovom svijetu u kojem ne prolaze uvijek pošteni, postanemo nezadovoljni sobom, i to je nešto što mnoge vodi u obrazac samouništavanja. Ova pjesma nudi drugačiji izlaz, slušajući taj mali glasić u sebi, držeći se svojih principa i onda kada je to teško, čovjek se može ponosno pogledati u ogledalo, a ta snaga i sigurnost daje svrhu i nadjačava sve poteškoće koje nam život može donijeti.", kažu iz One Possible Optiona.

Cijela priča koja stoji iza ove pjesme inspirirala je Filipa Gržinčića na scenarij koji dočarava unutarnju borbu između kompromisa, opstajanja i ispravnih načela i mogućnosti da čovjek živi sa svojim postupcima. To su glumci Bojana Guberac i Predrag Sikimić (Predrag je iskusni kazališni glumac iz HNK Ivana pl. Zajca, te se pojavljivao i u serijama poput Matanićevih Novina) dočarali na stvarno snažan način.

"Spot je u biti onaj ključni trenutak, raskršće, i za nas je ispao odlično. Jako smo zadovoljni, pogotovo zbog činjenice što smo uspjeli nakon mjeseci neizvjesnosti zbog koronavirusa snimiti prvi pravi spot za jednu pjesmu s albuma", kažu.

Iako ih je koronavirus spriječio da album izađe ranije ove godine i da ga promoviraju na pozornici, ovi genijalni Riječani redovito su održavali probe i tako se pripremali za ono što slijedi kad utjecaj globalne pandemije virusa splasne – energične koncerte po kojima su i postali poznati.