Dobitnike prvih Electora saznat ćemo na završnoj dodjeli 3. veljače ove godine u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Žiri nezavisne glazbene novinarske nagrade Elector sastavljen od 20 novinara eminentnih domaćih medija koji prate elektroničku glazbenu scenu u dva je kruga predložio pa odabrao nominirane izvođače za koje smatraju da su uvelike obilježili proteklu godinu na elektroničkoj sceni!

Proglašenje nominacija održalo se 14. siječnja u studiju Unisona, a nominirane su po kategorijama pročitali direktor nagrade Elector, Dražen Baljak, umjetnički direktor nagrade Arsen Pavešić te voditeljica odnosa s javnošću i sponzorstava u Iskonu, Iva Vukšić. Proglašenje nominacija je moderirala Ida Prester.

Za titulu Albuma ili kompilacije godine bore se sljedeća izdanja: Egoless - "The Only Way Out Is Through", Kozmodrum - "Kozmodrum", Razni izvođači - "Eddy Ramich Presents Croatian Blue", Razni izvođači - "Healing Sounds – Croatia Earthquakes Relief Project". Andrea Ljekaj (Je Veux - "The First Song"), Filip Motovunski (King Tubby & The Observer All Stars - "Dubbing With The Observer") ili Petar Dundov (Demian - "Robert's Melancholia") otići će kući s kipićem za Remiks godine, a za Event godine "bore" se Volta X Boiler Room (Zagreb), Velvet Festival (Punat, Krk) i Wake The Lake festival (Lokve).

U kategoriji Techno singl godine snage će odmjeriti DJ Jock “Only You Can Make Me High", Petar Dundov & Gregor Tresher i njihov "Ubermod" te Zarkoff sa singlom "Insomnia", dok se za naslov House singla godine natječu Fikcio Monger i pjesma "Meisie", Jan Kinčl feat. Regis Kattie s pjesmom "Suede" te Petar Dundov & Ilija Rudman sa singlom "Morning Glory". Bass singl godine mogao bi postati 207 - MKV, Egoless - Thank You (Hvala) ili Kodin & Tasha Baxter - Snake Lies.

Elena Mikac, Ivo Makarun, Stephanie Prekali ili Time To Sleep postat će New (S)Elector odnosno debitant godine na prvom Electoru. DJ-a godine bira publika, a u konkurenciju su ušli: Borut Cvajner, DJ Ogi, Ilija Rudman, Insolate, Jan Kinčl, Matroda, Mimi, Petar Dundov i Tom Bug.

