Jure Brkljača s pjesmom "Ne postojim kad nisi tu" Miroslava Rusa, pokazao je jedan sasvim novi pristup odabira pjesme za Doru, mimo već više puta viđenih klišea.

Jure i Rus donijeli su predivnu baladu, koja iskreno govori o snazi ljubavi, koja ne prestaje s godinama, a savršeno se uklopila u Jurin mentalitet. Miroslav Rus i ovoga je puta pokazao kako savršeno spaja pjevače sa svojim pjesmama, što je dosada nebrojeno puta napravio surađujući s najpoznatijim glazbenim imenima.

Jurina suverena izvedba na izboru za hrvatskog predstavnika i pjesmu Eurovizije, nikoga u dvorani nije ostavila ravnodušnim, što je pokazao i aplauz u sredini pjesme, netipičan za festival poput Dore. Od svih predstavljenih pjesama, "Ne postojim kad nisi tu" po glasovima publike, bila je najbolje plasirana od skladbi izvedenih na hrvatskom jeziku, što joj otvara velika vrata u hrvatskom, pa i regionalnom medijskom prostoru.

Da se to nije dogodilo svjedoče i riječi Miroslava Rusa: "Jure i ja smo imali cilj promovirati našu pjesmu na jednom tako velikom projektu kao što je Dora. Plasmanom u finalnu večer to nam je i uspjelo. I uvjeren sam da će ta pjesma u sljedeća tri mjeseca uraditi za Juru veliki posao, to jest skrenuti pažnju na jednog vanserijskog mladog pjevača. Znam da smo s time iskočili iz svih pretpostavki kakva pjesma treba za daljnji uspjeh na Eurosongu, ali naš cilj je bio pjesma koja će imati duži vijek trajanja i po meni smo uspjeli u tome".

"Biti na pozornici Dore, za mene je velik bonus. Sretan sam ako sam uspio iznijeti tako veliku pjesmu do srca ljudi. Ljudi već pjevaju pjesmu, što je za mene najveća pobjeda. U svakom natjecanju u kojem sam bio, najveće priznanje mi je predstavljalo mišljenje publike, koje se s vremenom najbolje pokaže.

Smatram da je Miroslav Rus napisao veliku kompoziciju i presretan sam što toliko mlad, imam privilegiju pjevati tako veliku pjesmu. Samim time ovo je i najava suradnje mene i Rusa. Također želim zahvaliti i HRT -u što su vratili Doru, ujedni i čestitati svima koji su nastupali, jer svi su bili odlični. Želim istaknuti i da je produkcija bila odlična. Ujedno se zahvaljujem Tonyu i njegovoj supruzi Dubravki na velikoj podršci koju otpočetka nesebično dijele", izjavio je Jure.