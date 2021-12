Bogata gastronomska ponuda bit će začinjena programom Pop Up Chef koji će pripremati gosti kuhari, a za zabavu će se pobrinuti najbolji domaći DJ-i.

Advent je ukrašen novom lokacijom! Peti kupe - EU Advent otvara svoj bogat glazbeni i gastronomski program ovog petka, 10. prosinca, a trajat će do 31. prosinca. Novi zagrebački klub čija su vrata zbog trenutnih restrikcija morala još neko vrijeme ostati zaključana, smjestio je niz događanja božićnih radosti u svoje dvorište! Kao uvertiru skorašnjem otvorenju kluba, njegovi voditelji, udruženi s ekipom nekadašnjeg popularnog Adventa na Europskom trgu organizirali su u novim uvjetima Peti Kupe – EU Advent na Trnjanskoj cesti 5, kod dvorane Lisinski.

Dvorištem kluba širit će se mirisi domaćih zimskih specijaliteta, a u primamljivoj gastronomskoj ponudi bit će i delikatesna talijanska hrana. U izdašnom izboru kuhanih vina te ostalih toplih napitaka i osvježavajućih pića izdvaja se selekcija vina iz Decanterom nagrađivane vinarije Bora. Posebna atrakcija bit će Pop Up Chef, svakodnevna kulinarska poslastica koju će kao kuhari-amateri na samom mjestu događanja pripremati prijatelji i gosti ovog Adventa. Time će se nastaviti tradicija kuhanja jela u adventskim kućicama, oprobana prije dvije godine na Europskom trgu.

Slast će biti još veća uz sjajnu glazbu kakve će u Petom kupeu biti napretek, od rocka i melodija osamdesetih, pa do disca i moderne elektronike. U goste dolaze zvijezde nezaboravljenih zagrebačkih klubova Peperminta i Jabuke, a svoj će poseban program imati i Ozren Kanceljak koji će uz puštanje glazbe pripremati i kulinarske specijalitete. Pepermint će predstavljati DJ-i Tomo Ricov, Nenad Martinović i Vedran Rako, ekipa koja će 10. prosinca i otvoriti glazbeni program Adventa. Prepoznatljive zvuke Jabuke širit će DJ-i Štefanac i Frajman, kao i Fuki koji će već 11. prosinca ispred Petog Kupea obnoviti svoj kultni program Night of Faith and Devotion.

Ljubitelji elektronike uživat će uz glazbu Ilije Rudmana i Antonija Zuze iz Imogen Recordingsa, dinamičnog dvojca s ugledom na međunarodnoj sceni. Uz njih, nastupit će i najpopularniji domaći DJ-i elektroničke glazbe – Felver i Pepi Jogarde, a do kraja Adventa bit će još glazbenih iznenađenja. Sav program održat će se uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera, a već prokušana ekipa organizatora jamči užitke za sva čula.

Raspored:

10.12. - OPENING - PEPERMINT BY TOMO RICOV, NENAD MARTINOVIĆ I VEDRAN RAKO

11.12. - JABUKA U GOSTIMA - NIGHT OF FAITH AND DEVOTION BY DJ FUKI

15.12. - KANCA KLOPA MJUZA - OZREN KANCELJAK

16.12. - PEPI JOGARDE

17.12. - ANTONIO ZUZA, ILIJA RUDMAN I FELVER

18.12. - JABUKA U GOSTIMA BY ŠTEFANAC I FRAJMAN

22.12. - KANCA KLOPA MJUZA - PEPI JOGARDE

23.12. - ILIJA RUDMAN

25.12 - PEPERMINT BY VEDRAN RAKO I NENAD MARTINOVIĆ

29.12. - KANCA KLOPA MJUZA - FELVER