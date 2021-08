Nina Donelli i klapa More - 4

Nina Donelli je skladala baladu "Zadnji put" koju izvodi s klapom More koja se može pohvaliti s više od 30 godina djelovanja na glazbenoj sceni.

Među najočekivanijim nastupima ovogodišnjeg festivala Večeri dalmatinske šansone ističe se duet slovenske pjevačke zvijezde Nine Donelli i publici omiljene klape More koji će na impresivnoj šibenskoj pozornici otpjevati dojmljivu baladu "Zadnji put".

Zanimljiv spoj mladosti i tradicije krije pjesma koju je napisala i skladala sama Nina, inspirirajući se Dalmacijom i svim njenim bogatstvima u koje je odmalena zaljubljena. Aranžerski su pjesmu oblikovali Dejan Parmak i Franjo Valentić.

"Posebno mjesto u mom srcu zauzima ova pjesma koju sam dugo čuvala jer sam osjetila da bi tek uz klapsku izvedbu dobila onu atmosferu kakvu sam zamislila dok sam ju stvarala. Volim klape i pratim klapsku scenu te sam jako ponosna što ću baš s klapom More dijeliti pozornicu 21. kolovoza. Uzbuđena sam jer je festival natjecateljskog karaktera, veselila bi me nagrada, ali i sama mogućnost pjevanja pred šibenskom publikom me ispunjava srećom i zahvalnošću", kaže 23-godišnja Nina koja ozbiljno gradi svoju karijeru u Sloveniji i Hrvatskoj snimajući kvalitetne pjesme istaknutih autora.

Njen posljednji singl "Žali nas more" koji pjeva s Giulianom ovog je ljeta ušao u elitno društvo najemitiranijih pjesama domaćeg etera, a Ninu posebno veseli činjenica da svi njeni singlovi redovito ulaze na nacionalne top liste, na čemu je jako zahvalna publici i glazbenim urednicima.

Nina Donelli puno pažnje posvećuje videospotovima, a obzirom da je klapa More iz Šibenika te da će pjesmu prvi put izvesti u Krešimirovu gradu, bilo je nezamislivo spot snimati igdje drugdje osim u Šibeniku, pod redateljskom palicom Roka Mavera. Dalmatinsko Etno selo Solaris vizualno se sjajno uklopilo u ljubavnu priču koju pjesma opisuje, a momci iz klape More ne kriju oduševljenje suradnjom:

"Kada nam je Nina poslala demo verziju pjesme, nismo dvojili ni trenutka trebamo li je snimiti. Pjesma je kliknula na prvu svim članovima klape, Ninin vokal se odlično sjedinio s vokalom našeg soliste Dragana Drezge i sretni smo što pjesmu napokon predstavljamo publici. Ne sumnjamo da će ova ljubavna balada naći put do mnogih naših slušatelja kako u Hrvatskoj, tako i u Sloveniji gdje često i rado nastupamo."

Klapa More može se pohvaliti s više od 30 godina uspješnog djelovanja koje su obilježile predivne pjesme izvedene na brojnim festivalima i klapskim susretima gdje ih publika redovito nagrađuje. Suradnja s Nenom Belanom u pjesmi "Srce od leda" pokazala se kao dobitna kombinacija pa su nastavili uspješan niz hitovima "Divojka s juga", "Rijeka snova" i "Galeb" koji su klapu More pozicionirali u srca široke publike.

Pred Ninom Donelli i klapom More su završne pripreme za nastup uživo na 24. Večerima dalmatinske šansone u Šibeniku, a nakon toga se vraćaju se koncertima i svirkama kojima će zaokružiti ljetnu sezonu koja je pokazala da se publika zaželjela koncerata i dobre glazbe koja ima moć odvesti nas u neki bolji, zabavniji svijet.