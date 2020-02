Redatelj Darko Drinovac osmislio je spot koji se bazira isključivo na Nininoj emociji.

Uoči velikog koncerta 7. ožujka u zagrebačkoj Areni, Nina je objavila video spot za pjesmu "Ratujem s tugom".

Redatelj Darko Drinovac osmislio je spot koji se bazira isključivo na Nininoj emociji.

“Nina Badrić licem priča svoju priču i vodi gledatelje kroz temu pjesme. Nina je izuzetno karizmatična i talentirana za glumu tako da je snimanje bilo lako i lijepo. Nadam se da će se ljudima svidjeti naš jednostavan i nepretenciozan, a opet izuzetno emotivan video spot", rekao nam je Darko Drinovac.

Nina je već na početku godine imala razloga za slavlje, pjesma „Ratujem s tugom“ našla se odmah pri vrhu svih top ljestvica, dobitnica je regionalne nagrade Music Awords Ceremony za najboljeg ženskog izvođača.

Osim nove pjesme, Arenu će ispuniti Ninini hitovi uz koje su odrastale generacije, počevši od „Ja za ljubav neću moliti“, „Trebam te“ „Ja sam vlak“ preko „“Čarobno jutro“ „Takvi kao ti“, „Nek ti bude kao meni“, do „Dat će nam bog“, „Dani i godine“, Rekao si“. Nabrojani niz samo je mali dio onog što se sprema u Areni, no već sami nazivi pjesama evociraju sve one trenutke i godine koje su Ninine pjesme obojale, važnim momentima dale svoj pečat.

Svi skupljeni i proživljeni osjećaji te sjećanja kuliminirat će 7. ožujka 2020. u Areni Zagreb uz Ninu!