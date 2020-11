Neil Young je tijekom bogate karijere osvojio brojne prestižne nagrade te ga publika i struka smatraju jednim od najvećih glazbenika svih vremena. Povodom njegova rođendana prisjetili smo se njegovih najvećih hitova.

Kanadsko-američki kantautor Neil Young jedan je od največih legendi svoga žanra trenutačno, a ovaj veliki glazbenik slavi 75. rođendan.

Još otkako je započeo karijeru 60-ih godina, osvaja publiku diljem SAD-a i svijeta, a njegov specifični izražaj na gitari i glas tenora osigurali su mu i mjesto među najvećim glazbenicima moderne povijesti.

U svojoj glazbi već desetljećima uspješno spaja folk, rock i country, a surađivao je s brojnim kolegama tijekom zavidne karijere. Dobitnik je nekoliko nagrada Grammy, a u Rock n' roll Kuću slavnih primljen je čak dvaput. Kao samostalni izvođač ondje je svoje mjesto dobio 1995. godine, a dvije godine kasnije primili su ga zahvaljujući i bendu Buffalo Springfield.

Young je rođen u Torontu, a tek je početkom ove godine dobio i američko državljanstvo. Dugo je godina živio u Malibuu, no strašan požar 2018. godine uništio mu je kuću do temelja. Vlasnik je i golemog ranča u Kaliforniji gdje trenutačno živi, a Neil Young još uvijek snima novu glazbu.

Brojni ugledni časopisi svrstavali su ga među 100 najboljih glazbenika svih vremena, a ovo je njegovih 10 najuspješnijih singlova.

"Heart of Gold"

"Cinnamon Girl"

"Cowgirl in the Sand"

"Rockin' in the Free World"

"Powderfinger"

"Down by the River"

"Cortez the Killer"

"Hey hey, my my"

"Old Man"

"Thrasher"