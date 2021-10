Autor pjesama s novog albuma benda Kensington Lima je frontmen benda Josip Radić, koji se kroz niz godina istaknuo i u prepoznatljivim domaćim glazbenim pričama.

Nakon niza predstavljenih singlova i videospotova, uključujući aktualni “Dolly”, bend Kensington Lima objavio je drugi studijski album, naslovljen “Southbound”.

Autor pjesama je frontmen benda Josip Radić, koji se kroz niz godina istaknuo i u prepoznatljivim domaćim glazbenim pričama; aktivan je član bendova Beatles Revival Band, Pavel i Buđenje te je suosnivač iznimnog projekta Valentino Bošković, s kojim je oživio priču o prvom bračkom astronautu.

Uz to, istaknuo se i kroz autorske suradnje s Nenom Belanom (“Zvijezde”), Sašom Antićem, TBF-om i Cambi (“Bambina Mia”), Lovorkom Sršen (“Tako lako”), a potpisuje i autorstvo posljednjeg Yayinog singla "Treba nam dosade".

Kad ne svira i piše za druge, posvećuje se svojoj autorskoj priči, kako kaže, svom ‘malom OPG-u’, bendu Kensington Lima s kojim predstavlja netom objavljeni album “Southbound”. Izdanje donosi 11 autorskih pjesama prožetih melodijama i harmonijama u maniri pop-rock i americana žanrova s daškom vintage atmosfere i doprinosom iznimnih gostiju domaće glazbene scene.

Pjesme za novi album nastajale su u periodu od 2019. do 2021. godine, a njihovu produkciju potpisuje Jere Šešelja, ujedno i član benda. Uz Radića i Šešelju, u radu na albumu su sudjelovali i ostali članovi Kensingtona Lime - Lovorka Sršen (vokal), Danijel Benko (gitara), Karlo Kurtalj (bas) i Davor Capković (gitara).

Uz članove benda, u snimanju pjesama sudjelovala su i iznimna imena domaće glazbene scene, a to su Toni Starešinić, Tibor Karamehmedović, članovi Fiumensa, Olja Dešić i Vedran Križan, zatim Vlado Mirčeta iz Mayalesa, Dean Melki iz Pavela, Marko Jurić (Belfast Food, Beatles Revival Band), Mihael Kurjančić (Vatra), Donat Mandić, orkestrator i skladatelj Dalibor Grubačević te vokalistice Katarina Radić i Ivana Kovačević. Također, svoj tekstualno-autorski doprinos dao je i Neven Kolarić, višegodišnji Josipov prijatelj i suradnik.

Naslovnicu albuma “Southbound” krasi fotografija cijenjenog splitskog fotografa Feđe Klarića, nastala 1981. godine na splitskoj Rivi, i oživljena sada, četrdeset godina kasnije. Za njenu prilagodbu u obliku artworka zaslužan je Branko Dragičević.

Kao najavni singlovi albuma, zajedno s pratećim videospotovima, ove su godine predstavljene balada “What Was That You Said”, montipajtonovska “Cheer Up, Old Bugger” te aktualni singl “Dolly”.

“Southbound” predstavlja drugo po redu studijsko izdanje benda, a debitantski album “May” objavili su krajem 2018. godine te su s njim ostvarili i nominaciju za glazbenu nagradu Porin, u kategoriji “Novi izvođač godine”.

“Ovo je, dakle, taj "problematični drugi album" nakon kojeg ćete Kensington Lima zavoljeti još više ili zauvijek izbrisati iz svoje playliste. Od prvog tejka prve pjesme do zadnjeg tejka zadnje pjesme prošle su tri godine, dosta se toga promijenilo, s obje strane kućnog praga. Ove pjesme su kronika tog perioda, uz poneko prisjećanje i usputnu anegdotu. Hvala svima na slušanju, javite mi dojmove!”, zaključuje predstavljanje albuma frontmen i autor Josip Radić.