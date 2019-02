Garage rock bend The Hives iz Švedske nastupit će na 14. izdanju INmusic festivala, koji će se na zagrebačkom Jarunu održati od 24. do 26. lipnja, priopćili su u utorak organizatori.

The Hives su se službeno okupili 1993. godine, a debitantski album "Barely Legal" objavili 1997. Svjetski uspjeh postigli su 2000. godine s drugim albumom "Veni Vidi Vicious" i singlom "Hate to Say I Told You So".

Treći album "Tyrannosaurus Hives" objavili su 2004. godine, četvrti studijski, ujedno i najprodavaniji album benda "The Black and White Album" 2007. godine, dok je peti studijski album "Lex Hives" izašao 2012. godine.

The Hives uvijek nastupaju u crno-bijelim odijelima koja su im kroz godine postala zaštitni znak, a na jarunskoj pozornici ovoga ljeta izvest će svoje najpoznatije pjesme "Walk Idiot Walk", "Hate To Say I Told You So", "Main Offender", "Try It Again" i "Antidote".

Švedski bend tako se pridružuje popisu izvođača na kojem su The Cure, Foals, Suede, Garbage, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Peter Bjorn and John, Skindred te Zeal & Ardor, navode organizatori festivala.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine. U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije), u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.



Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha. (Hina/Ma.B.)