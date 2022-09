Ravno s druge planete stiže nam "NLO" - svemirska suradnja jedne od najperspektivnijih mladih glazbenica Miach (Mia Čičak) i jednog od najatraktivnijih imena domaće glazbene scene, trap pionira Hiljsona Mandele.

"Pjesma 'NLO' je nastala tijekom ljeta te smo na njoj radili Mihovil Šoštarić i ja. Jedne ljetne večeri Miha i ja smo gledali film “Men In Black” te kada smo sljedeće jutro došli u studio, dok je Miha radio beat, ja sam inspirirana filmom počela pjevušiti 'K'o da s drugog planeta si...'. Pogledali smo se i znali da je to to, te smo oko tog stiha i sagradili cijelu pjesmu.

Kada je veći dio pjesme bio gotov, odmah nam je na pamet pao Hiljson i kako bi se njegov glas savršeno uklopio. Hiljsona oboje poznajemo s obzirom na to da je Miha radio s njim na njegovom albumu “Mandela Effect” te smo mu se javili s idejom. Hiljsonu se pjesma svidjela te je snimio svoj vers i time savršeno zaokružio cijelu priču", ispričala je Miach.

Ovu zarazno catchy, plesnu pjesmu koja vas vodi u drugu dimenziju vizualno prati i video spot koji potpisuju Vuk Nedeljković i Đurđina Samardžić: "Spot smo snimili u Beogradu s Vukom Nedeljkovićem i Đurđina Samardžić te su nam oni pomogli da naše vizije stavimo na ekran! S lokacijama, svjetlom i stylingom smo što više i što bolje htjeli dočarati taj neki cyber svijet i opisati ljubav zbog koje se osjećaš kao da je sve nestvarno, odnosno izvan ovog svijeta.

"Posebno bih istaknula odličan makeup&hair tim koji su svojim zanimljivim kreacijama još više oživjeli cijeli spot! Dan snimanja je bio dug, ali i zabavan te se nadam da će se publici svidjeti naša priča", dodala je Miach.

Pjesma "NLO" jedna je od četiri priče koje se nalaze na EP-u "Između nas" na kojem Miach opisuje ljubavne odnose koji ostaju i vežu samo 'njih dvoje'.

"Na EP-u se nalaze četiri pjesme koje svaka na svoj način opisuju neki ljubavni odnos te se pretežito mogu čuti zvukovi rnb-a i popa. Od ljubavi na prvi pogled pa sve do, nažalost propale ljubavi, svaka pjesma svojim tekstom i beatom priča neku drugu priču. EP se zove “Izmedu nas” upravo kako bi se jednim nazivom objedinile sve pjesme, odnosno ta ljubavna tematika između dvoje ljudi čije situacije, bile sretne ili ne, ostaju između njih dvoje", o svojem prvom EP-u otkrila je Miach.

Publika Miach ima priliku uživo gledati već 30. rujna na festivalu Lil Drito u Tvornici kulture.

