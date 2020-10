Mare Milin već dugo s Anitom i Meri iz grupe Meritas postaje dio njihovih djela, a s njima surađuje u osebujnim video-spotovima.

„Taj dan već samim nazivom sugerira da se radi o danu koji nije običan, koji je van rutine, gdje čula postaju izoštrenija, smisao stvari drugačiji, a život bogatiji za neku novu komponentu.„

Tako je novu pjesmu grupe Meritas opisala Mare Milin, ujedno i redateljica spota, umjetnica koja dugi niz godina surađuje s Anitom i Meri, te postaje dio njihovih djela, ne samo stvaralački, kroz osebujne video spotove i fotografije, već i kroz promišljanje i proces prisvajanja glazbe i misli kroz svoj osobni, duhovni i kreativni razvoj i zanos. Naime, privrženost i ulaganje u misaoni proces pripreme je divna, ali i troši, no neki ne znaju drugačije. I zato ove umjetnice idu zajedno, zato se njihova djela isprepliću, nadograđuju i sjedaju savršeno u kalupe međusobnih autorskih zamisli.

Mare je u video utkala svoj talent, svoju bol i ranjivost, svoju istančanost, svoju frustraciju i svoju lakoću. Sve što jednoj pjesmi ovog kalibra i treba – jer ne treba joj površno, slučajno i kratkotrajno.

Možda nam je suđeno pronaći nekoga, a možda ne, iskreno prodire ova njena misao upućena gledatelju spota.

„Upravo to možda je baza ovog videa, nastavlja Mare, „koji počinje prikazom učmale, zahrđale svakodnevnice ljudi koji su kao par ugašeni, koji više i ne znaju što je to veza, i koji, u ovom slučaju, gledaju televiziju. Ona se diže, obznanjuje da ide u krevet, on ostaje gledati TV i to je to. Poznato?“

Ali slike nude i spas kao opciju, možda, jer usporedo s pjesmom kreće i paralelni svemir, kako kaže autorica, onaj „u kojem se njihova perspektiva naglo mijenja, kroz pokrete bliskosti, koji simboliziraju zavođenje, poziv, ljubav koja se čeka... zahvaljujući ovoj pjesmi, dobila sam priliku da pokažem svoju žudnju, jedan maleni dio nje. U tome su mi više nego inspirativno pomogli Judita Franković i Ugo Korani, On i Ona.“

Osim Judite i Uga, koji su izvrsno uplovili u ovo istančano žensko društvo, ova autorska ekipa se zahvaljuje i Sari Grđan i Ivanu Terrazasu, koji su glumce upoznali s dušom tanga. Također se zahvaljuju Aniti Jovanov za njenu vještinu montiranja, te Ivi Lei Dežmar, koja je svoje majstorstvo kazališne šminke i maske prenijela na lica protagonista.

Anita i Meri ovom pjesmom, koja zasigurno ostaje, ponovo otvaraju prilike za nove dramatične ljubavi, svjesne i zahvalne na prilici da okupe sjajne suradnike za iznimna ostvarenja.