Mlada pjevačka zvijezda Meri Andraković skrenula je pozornost na sebe s nekoliko radijskih hitova do sada, među kojima su i pjesme "Za malo ljubavi" s kojom se predstavila već na CMC festivalu u Vodicama, "Voli" s kojom je nastupila na Zagrebačkom festivalu ove godine, "Nije kriva muzika" i "To je ta ljubav". Postoji još jedno zajedničko svim ovim pjesmama, a to je suradnja s Borisom Đurđevićem iz grupe Colonia koji autorski potpisuje sve hitove. Snažan vokalni izričaj mlade Meri i Borisovo autorsko-producentsko iskustvo idealan su spoj koji će i dalje nastaviti s oduševljavanjem publike i radijskih urednika.

Nova pjesma "Zaboravi me", s kojom se Meri Andraković vraća na pozornicu CMC festivala u Vodicama, zadnji je singl pred izlazak njezinog debitantskog studijskog izdanja. Novi singl i spot idealna su ljetna poslastica, a za snimanje spota ponovno je zaslužan Josip Grizbaher iz Cinematic Osijeka. Samo za ovu prigodu Meri se provozala i u old timeru MG model B iz 1968. godine vlasnika Jurice Dukarića iz Našica. Ovom prigodom zahvaljuju se Bernardu Rončeviću koji je za snimanje spota osigurao i dovezao automobil. Po prvi put u video spotu možemo vidjeti i Merinog dečka s kojim zajedno pohađa glumu i lutkarstvu na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. I ostali glumci u spotu su njezini kolege s fakulteta.

Meri i ovog ljeta pjeva o ljubavi, a ove jeseni publika će se sigurno zaljubiti u njezin prvi studijski album.