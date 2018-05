Nakon singlova "Novo vrijeme", "Terasa" i "Škvadra", velikogorički rock bend Mel Camino predstavio je nedavno pjesmu "Matoš", kojom su najavili četvrti studijski album "Kad? Sad!". Album je objavljen 9. svibnja, a zagrebačka promocija će se održati 16. svibnja u klubu Vinyl. Detalje o bendu, planove i ostale zanimljivosti otkrio nam je pjevač Zlatko Majsec.

Kako je teklo snimanje novog albuma, na što ste najviše ponosni?

Od početka je suradnja s producentom albuma Markom Mrakovčićem bila odlična, kliknuli smo i osobno i kaj se tiče vizije kak' bi sve trebalo zvučati. Snimalo se više manje u konstanti, kako smo se već mogli pogoditi s terminima, ali bilo je i nekih vremenskih rupa od par tjedana koje su pomogle na način da smo imali odmak od prvih slušanja, kad si možda i previše entuzijastičan oko svega, pa smo kasnije objektivnije mogli doraditi pjesme u mixu. Najponosniji smo na... ha... više je stvari, od kvalitetnog odabira producenta, od toga da su svi uspješno istrpili i frustracije koje idu uz ovakve stvari - jer hej mi smo u ovom albumu već dvije godine - svašta se tu izdogađalo i ugodnog, a i onog drugog haha, na lijepe povratne reakcije naših frendova, a i pokojeg novog fana...i tak...

Koja pjesma vam je bila najteža za snimiti s albuma i zašto?

Pa snimanje svih pjesama je teklo dosta prirodno i bez prevelikih zastoja u prometu no "Kolumbo svoje duše 2" je bila stvar koju smo rezuckali, prekrajali i nanovo osmišljavali preko svake mjere, da ne kažem, u studijskom smislu, silovali :) Znala nas je izludit ta pjesma, ali to je normalna pojava u studiju - neke stvari za koje si mislio da će bit muka Isusova za snimit, ispadnu super iz prve, al dogodi se nerijetko i obratno.

S kim ste sve na albumu surađivali i koja suradnja vam je najdraža?

Na pjesmi "Vidova" sa čelom (ne samo onim na glavi) je gostovala Katarina Matković. Inače, prvobitni plan je bio da nam bek vokale otpjeva naša frednica i pjevačica mlade grupe Feral Instinct - Tina Ozmec Ban, no nekako je, neplanirano, u studiju ispalo da sam ih, prvo iz čistog eksperimenta, a onda jer nam se fakat dopalo kak to zvuči, otpjevao samome sebi. Ovo je na neki način i javna isprika Tini što je nismo zvali na snimanje. "Tina nije do tebe, problem je u meni haha"...

Što možemo očekivati u Vinylu?

Spektakl! Osobno ću se prerušiti u Plenkovića i povesti ljude u obećanu zemlju, Zoki će doći u bijelim klompama i besplatno mjeriti ljudima tlak, Vid će dresirati majmunčića, a Tomu i Vika će ispalit iz Gričkog topa na pozornicu. Osim toga planiramo i dobru svirku...

Kakvi su planovi za ostatak godine?

Plan je snimit još spot za pjesmu "Vidova", svirat gdje god se ukaže prilika, ništa posebno, nismo mi neki bend za kojim će se sad svi otimat, nas prate samo rodbina, frendovi i poneki kolega - viš trebali smo album nazvat "Za rodbinu i frendove" :)

Kakav vam je osjećaj u bendu kada završite novi album?

Osjećaj olakšanja koje kratko traje jer ti već rovari glasić u glavi koji želi novi album. Užas jedan nezasitni. Treba se ugledati na Budu i ne željeti ništa. Al opet, problem je u tome što je neželjenje ničeg također želja pa je to malo zeznuto za postić...

S čim se bavite dok ne svirate?

Osobno, već 3 godine za portal Kronike VG pišem jednu razigranu kolumnu "Frik iz kvarta" koja je prije godinu dana pretvorena i u knjigu (pod istim imenom) koja se sada može naći u brojnim ZG i VGnknjižnicama ili u Rockmarku. Svaki tjedan u njoj objavljujem kratke priče i pjesme. Osim toga, s obzirom da ne mogu živjeti ni od mjuze ni od pisanja, a starci mi više nisu naklonjeni ideji da me financiraju, šljakam. Šljaka i ostatak benda, osim Vida, on je još student - uf baš mu zavidim jer bi se baš rado vratio u studentske dane...

Kako vidite Mel Camino za 5 godina od danas?

Volio bi da ova postava o(p)stane...