Zagrebački koncert Miše Kovača nosi isti naziv kao i onaj splitski ''Samo nas nebo rastavit može'' i održat će se u zagrebačkoj Areni u subotu 26. 10. 2019. godine.

Nakon što je krajem prošle godine neokrunjeni kralj estrade održao koncert za pamćenje pred rasprodanom splitskom publikom u Spaladium Areni, Mišo Kovač odlučio je razveseliti i zagrebačku publiku.

Naime, nakon splitskog koncerta Mišo je bio toliko ganut količinom emocija koje mu je podarila splitska publika da je odlučio još jednom zapjevati sa zagrebačkom publikom nakon pune tri godine. Zagrebački koncert nosi isti naziv kao i onaj splitski ''Samo nas nebo rastavit može'' i održat će se u zagrebačkoj Areni u subotu 26. 10. 2019. godine, a karte su od danas u 10 sati u prodaji putem sustava Eventim. Danima nakon splitskog koncerta grad pod Marjanom, ali i cijela Dalmacija i okolica prepričavali su Mišin koncert, koji je, kako se poslije saznalo, odradio pod visokom temperaturom, ali to ga nije spriječilo da iziđe pred svoju publiku i zajedno s njima zapjeva još jednom. Bio je to koncert na kojem su pojedinci plakali od sreće, dok su pak drugi doslovno vrištali od uzbuđenja i euforije u splitskoj Areni. Ovo je jedan od onih koncerata koji će se još godinama prepričavati i baš zato ne smijete propustiti zagrebački koncert, za koji Mišo sprema posebno iznenađenje.



Mišo Kovač svojevrsni je kulturološki i sociološki fenomen, a obožava ga publika od 7 do 77 godina. Uz njegove pjesme rasle su generacije, tako da ne postoji osoba koja nije čula za hitove kao što su ''Ako me ostaviš'', ''Ti si pjesma moje duše'', ''Ostala si uvijek ista'', ''Poljubi zemlju'', ''Dalmatino'', ''Svi pjevaju, ja ne čujem'', ''Drugi joj raspliće kosu'', ''Nikoga nisam volio tako'' i ''Dalmacija u mom oku''.



Popularni Šibenčanin, koji je odrastao u istoj ulici s Arsenom Dedićem, u javnosti je smatran ikonom glazbene scene, a njegovi koncerti uvijek su puni emocija te Mišo nikog ne ostavlja ravnodušnim.



''Prvi brk estrade'', kako ga mnogi od milja zovu, uoči ovog velikog koncerta izjavio je: „Jako sam sretan što ću opet nastupiti u Zagrebu, u gradu u kojem živim već 52 godine, u gradu u kojem sam napunio Arenu dva puta. Ovaj koncert poklon je svim obožavateljima, mojoj dragoj publici koja me vjerno prati kroz cijelu moju karijeru. Hvala vam od srca i vidimo se 26. listopada u Areni Zagreb!“



Tijekom svoje karijere Mišo je prodao više od dvadeset milijuna ploča i dobitnik je brojnih diskografskih i glazbenih nagrada. Iako je na vrhuncu popularnosti bio sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, i danas ima odanu publiku koja s nestrpljenjem čeka svaki idući koncert. Karizma koja osvaja i hipnotizira na prvu samo je jedan od razloga zbog kojih Mišo ima vojsku svojih obožavatelja iz svih zemalja bivše države. Dovoljno je samo da se pojavi na pozornici i publika zborski pjeva sve njegove pjesme uz koje se smije i plače. Takav primjer pjevača rijetko se može više igdje naći.