Prvi sajam i festival koji čuva sve vrednote i definicije gentlemana održat će se u Zagrebu od četvrtka, 5. rujna, do nedjelje, 8. rujna.

Napokon je predstavljen odličan program prvog unique boutique sajma i festivala modernog muškarca pod nazivom Gentleman's Fair Zagreb. Događaj na koji se dugo čekalo sve je bliže, a što je točno znači biti gentleman danas, točnije u 21. stoljeću i postoje li oni uopće, odgovorit će interesantni i suvremeni gosti – muškarci, ali prije svega, gentlemani. Kategorije izlagača i kulturni sadržaji poput Music & Theatre, Lifestyle & Fashion, Sport & Wellness, Man’s gadgets, Outdoor & Adventure, Arts exhibition, Auto – Moto Gourmet, Gentleman’s Club, posjetiteljima će biti predstavljeni na jedan veoma zanimljiv i moderan način.

Prvi sajam i festival koji čuva sve vrednote i definicije gentlemana, održat će se u Zagrebu od četvrtka, 5. rujna, do nedjelje, 8. rujna. Mjesto događanja je unutarnji i dvorišni prostor kultne Gliptoteke, koja upravo svojim izgledom i lokacijom, savršeno zaokružuje ovu cijelu - mušku priču.

Bogati kulturni program započinje u četvrtak u 18 sati otvaranjem sajma i izložbe naziva „Art is a passion“. Nakon toga slijedi koncert fenomenalnog Marka Tolje, dok će Chimi Changa DJ part by Tomo Ricov imati čast dodatno zagrijati posjetitelje i zatvoriti prvu večer. Druga večer sajma rezervirana je za DJ party „I'm shakin“ s početkom u 16 sati. Tu večer, posjetitelje će zabavljati Drago Diklić & band i popularna grupa Pavel, a za kraj petka se očekuje i zabava uz Sutra je subota – limited edition.

U subotu, 7. rujna se uskače nešto ranije i to već s Doručkom u Gliptoteci „ŠPICA“ u 12 sati, a program se nastavlja u pozitivnom tonu uz DJ party Tanceraj, Rezerve te ostale sadržaje i izvođače vrijedne svake pažnje. Zadnji dan prvog ovakvog sajma uveličat će Boris Štok, DJ program Gospoda i Pustolovi te mnogi drugi.

Uz brojne izlagače proizvoda i usluga za muškarce, sajam će imati i dio humanitarnog karaktera; Gentlemani će donacijama prikupljati i novac za zakladu 'Terry Fox Run'.

Besplatne dnevne ulaznice s kojima se na manifestaciju mora ući do 18 sati mogu se nabaviti isključivo online na ENTRIO.HR, dok dnevne ulaznice za ulaz od 18 sati do 04 sata iznose 50 kn u pretprodaji i na dan događanja, a mogu se kupiti na svim ENTRIO prodajnim mjestima i blagajni sajma. Festivalska ulaznica za sva 4 dana iznosi 110 kn, dok će za sve pripadnice ljepšeg spola ulaz na sva događanja tokom trajanja sajma - biti besplatan.