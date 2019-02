Nedugo nakon što je objavio novu pjesmu "Vagabundu" Marko Škugor snimio je novi spot za pjesmu "Taman si mi mira" u glavnoj ulozi su barba Toni i glumica Nada Abrus.

Ovom mladom glazbeniku zaista sve ide od ruke, rasprodao je koncert u KD Vatroslav Lisinski 05.03.2019. i najavio novi koncert 25.03.

Osvojio je nominaciju za Porin u kategoriji "Najbolji album zabavne glazbe" i snimio dva nova spota u mjesec dana.

Nakon uspjeha koji je postigao sa zadnjim albumom "Samo s tobom sam upoznao ljubav" i hitovima s tog albuma poput dueta s legendarnim Oliverom Dragojevićem u istoimenoj pjesmi "Samo s tobom sam upoznao ljubav", "Ako projdemo" i "Za tebe bih učinio sve", ovaj šibenski slavuj ne prestaje s radom. Nedavno je objavio spot za novu pjesmu "Vagabundu" koja se već sad naziva novom himnom Dalmacije, a danas ima premijeru za novi spot "Taman si mi mira".

U novom spotu glavni akteri priče su legendarna glumica Nada Abrus i neponovljivi barba Toni. Nakon što se proslavio savjetima za healthy life i sve oduševio svojom iskrenošću, Marko je smatrao da takva karizmatična ličnost mora biti dio njegovog novog spota. Redatelj spota je svima poznati Željko Petreš.

- Redatelj Željko Petreš imao je ideju da spot bude ljubavna priča u kojoj ću ja praktički biti statist. Toni nam je odmah pao na pamet, a njegovu ljubav igra splitska glumica Nada Abrus. U jednoj sceni njih dvoje plešu, a ja im sviram klavir i pjevam. Toni je genijalan, odmah je odradio sve što mu je sugerirao redatelj – kaže Škugor i dodaje kako mu je Toni rekao da njegova glazba liječi.

Mladi glazbenik je trenutno bukiran sa pripremama za velike koncerte u Lisinskom koje će održati ususret Danu žena, 05.03. i 25.03. u organizaciji Scardone i RTL music-a i pripremama za svoju proljetnu glazbenu turneju.

Ovaj izuzetni pjevač svoj je prvi samostalni nastup u Lisinskom održao u ožujku 2018. i rasprodao koncert čak 12 dana unaprijed! Ove godine 2 tjedna prije je rasprodao koncert zbog čega je dogovoren još jedan koncert 25.3.2019. u Lisinskom! Marko u Lisinskom nastupa sa svojom grupom koja je dodatno proširena sa gudačkim kvartetom i pratećim vokalima. Gošće će biti Zorica Kondža i Antonella Malis.

''Oduvijek sam sanjao da zapjevam u Lisinskom na samostalnom koncertu. To se obistinilo lani kada je koncert bio rasprodan čak 12 dana unaprijed. Vatreno krštenje koje mi je dalo neopisivi vjetar u leđa. Ove godine sam također odlučio zapjevati u Lisinskom u čast Danu žena. Koncert je rasprodan, a još nas puno vremena dijeli do koncerta te smo odlučili da zbog velikog interesa napravimo još jedan koncert 25.3. Hvala svima koji su nabavili svoje karte na vrijeme, a za sve one koji još nisu - evo izvrsne prilike da to učine. Obećajem puno dobre pjesme, pozitivne energije i brojnih iznenađenja! Vidimo se 5.3. i 25.3. gdje ćemo zajedno doživjeti okus mora u srcu Zagreba'', zaključio je Marko.