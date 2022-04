'Znam da budni smo' nova je Ellina pjesma čiji remix predstavlja u suradnji s poznatim zagrebačkim producentom, glazbenikom i aranžerom Vjeranom Rubešom, poznatijim pod umjetničkim imenom Dobie.

Jedna od najvećih zvijezda dance scene devedesetih Marinela Jantoš Ella, napoznatija po velikoj uspješnici 'Iza ponoći', po kojoj je svi i znaju, vratila se na glazbenu scenu. 'Znam da budni smo' nova je Ellina pjesma čiji remix predstavlja u suradnji s poznatim zagrebačkim producentom, glazbenikom i aranžerom Vjeranom Rubešom, poznatijim pod umjetničkim imenom Dobie. Suradnja je, kažu, bila brza i jednostavna, spojio ih je zagrebački producent i DJ TrippleX, nakon čega je vrlo brzo nastala prva uplifting trance pjesma na hrvatskom.

"U produkcijskom smislu ideja remixa mi je bila uplifting trance verzija, ne samo zato što i inače produciram trance (Universal Flow) već i zato jer sam želio nadograditi Ellu na v2.0, želeći prenijeti Elllu iz 90-tih, njenu emociju i snagu vokala na "up-to-date" sound i trend, i naravno da pjesma bude plesna. Ella mi je poslala vokal stem, nakon čega sam joj ubrzo poslao remix vokala i instrumentala. Vjerujem da će publika prepoznati tu energiju i emociju.“ – govori Vjeran Rubeša.

Oduvijek sklona remixevima, dok još nisu bili ni aktualni, nakon objave 'Znam da budni smo', kaže Ella, odmah je htjela barem još jednu verziju pjesme.

"Jednog ružnog, kišnog UK lockdownskog popodneva naletjela sam na Facebooku na svirku maskiranog DJ-a TrippleX-a. Podigao me s kreveta i dva sata sam plesala u sobi na mjestu. Vidjeli smo se u Zagrebu i u razgovoru o suradnji preporučio je i svog prijatelja i partnera Dobieja. Nisam dvojila. Oduševljena sam s njim. Vrhunski znalac i profesionalac, producent, a i pijanista, što je rijetkost za digitalni svijet. I eto, jupi jupi got one! A good one." - poručila je o suradnji i remixu za 'Znam da budni smo' koji je za slušanje dostupan na svim streaming servisima.

Nakon duge i teške bolesti preminula domaća glumica Mirjana Majurec, na sceni je bila gotovo 40 godina +15

Will Smith preduhitrio Akademiju najnovijim potezom: "Iznevjerio sam povjerenje, prihvatit ću posljedice..." +24