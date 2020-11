"Dođi na Božić bar" je prvi Marcelin samostalni singl, inspiriran ovom neizvjesnom godinom te odvojenošću od bližnjih, osjećajem s kojim se mnogi mogu poistovjetiti.

Nakon što smo je upoznali kao frontwoman skupine Luminize, talentirana glazbenica iznimnog vokala - Marcela, predstavlja se samostalnim glazbenim radom. "Dođi na Božić bar" njen je prvi samostalni singl, inspiriran ovom neizvjesnom godinom te odvojenošću od bližnjih, osjećajem s kojim se mnogi mogu poistovjetiti.

"Već neko vrijeme živim u Nizozemskoj i nije mi stran osjećaj biti odvojena od svojih voljenih, ali moram priznati da mi ta odvojenost nikad nije teže padala nego ove godine" iskreno nam otkriva Marcela i nastavlja: "Svake godine do sada uspjela sam Božić proslaviti sa svojim bližnjima, pa me straši sama pomisao da ove godine to možda neću uspjeti. I upravo taj osjećaj me potaknuo napisati ovu pjesmu."

Osim kroz neizvjesnost da li će, kao i mnogi diljem svijeta, božićne blagdane moći provesti sa svojom obitelji, inspiraciju za ovu pjesmu Marcela je pronašla i u osobnom iskustvu veze na daljinu, nakon što je sa skupinom Luminize prije nekoliko godina preselila u Nizozemsku: “Bila sam pet godina u vezi na daljinu i znam koliko posebno bole blagdani kad si odvojen od osobe koju voliš. Imaš osjećaj da su svi oko tebe upravo s osobom s kojom žele biti, a ti bi tada dao sve da samo taj dan možete proslaviti zajedno...barem taj jedan dan..barem Božić. Za nas se to srećom promijenilo i sada više nismo odvojeni, ali ostala je snažna emocija iz tog perioda mog života te su se riječi pjesme praktički pisale same."

Pjesmu "Dođi na Božić bar" autorski potpisuju upravo Marcela te njen dugogodišnji suradnik, nizozemski producent Willem de Bruijn, s kojim surađuje još iz perioda aktivnosti skupine Luminize, a kojeg smo do sada imali priliku upoznati i kao producenta njihove pjesme "Zašto još volim te". Po izlasku iz benda Luminize, Marcela se posvetila solo glazbenoj karijeri te posljednjih deset mjeseci na svom YouTube kanalu objavljuje svoje interpretacije dobro nam poznatih pjesama i hit-singlova. Istovremeno piše i vlastite pjesme, a prva od njih koju predstavlja je upravo “Dođi na Božić bar".

"Stvarno se nadam da će situacija u svijetu krenuti na bolje i da ću uskoro moći nastupati uživo, kako u Nizozemskoj, tako i u Hrvatskoj" dijeli svoje mišljenje s nama Marcela i za kraj poručuje: "Ljudi, čuvajte se - i svima nam želim što više zdravlja u ovoj ludoj i neočekivanoj godini."