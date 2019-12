Maja Bajamić predstavlja pjesmu ''Suze i med''.

Karizmatična pjevačica Maja Bajamić iznenadila je i oduševila publiku otkrivši svoju najnježniju stranu do sada, i to u fenomenalnom novom spotu za pjesmu ''Suze i med'', objavljenom samo nekoliko dana nakon premijere cabaret showa ''Esprit de Paris'', gdje Maja utjelovljuje dive svjetskoga glasa.

Pjevačica Maja Bajamić predstavlja pjesmu ''Suze i med'' autora glazbe i teksta Dušana Bačića, koja pokazuje potpuno drugačiju Maju koju do sada nismo imali prilike vidjeti, pa čak ni u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', u kojem je pobijedila.

''Predivna pjesma'', ''Love is in the air'', samo su neki od komentara na YouTubeu ispod pjesme koju je Majina publika odmah prihvatila, sudeći po velikom broju pregleda u kratkom roku.

''Ovo je pjesma koja na jednostavan i topao način govori o najvećoj i najmoćnijoj sili na svijetu, koja je početak i kraj svega - o ljubavi. Publika će prvi put vidjeti nježnu stranu mog duha i to me jako raduje. Otvaram se, puštam se da budem sve što jesam'', izjavila je Maja, koja u ovom spotu zaista blista potpuno drugačijim sjajem zadovoljne i sretne mlade žene. Njezin glam tim GT salon i vizažistica Nataša Miljković odlično su stilski pratili cijelu priču spota u kojem Maja nosi i kreacije dizajnerice Kristine Burje te nakit dizajnerice Ozane Galić.

Ovo je tek prva pjesma koja najavljuje Majino novo glazbeno putovanje koje vješto kombinira s glumačkim angažmanima u Jazz & cabaret klubu Kontesa, gdje je možete gledati svake subote u predstavi "Esprit de Paris". Godina koja je pred nama bit će puna iznenađenja koja nam priprema ova talentirana umjetnica.