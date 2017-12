Zagrebački studenti pripremaju božićni party koji će vas rasplesati.

Mjesec plesanja i zabave te deep, tech, house glazba koja trenutno vlada svim svjetskim metropolama garancija su nezaboravnog provoda koji nas očekuje uz novi klupski program Lost in space u petak, 22. prosinca. Zagrebački studenti uzeli su stvar u svoje ruke i zajedno s klubom Opera pripremaju tulum za pamćenje. Vrhunska zabava i odlična predbožićna atmosfera od 23 sata garantirana je uz mlade, ali zagrebačkoj publici dobro poznate DJ-e Andreu Ljekaja, Full Ferrya i Nerou.

Andrea Ljekaj je hrvatski producent i house DJ koji je nastupao na prestižnom Sonus festivalu. Kvalitetu svojeg rada dokazao je izdanjima Above Human i Mantra za renomirane glazbene etikete Get Physical i Save Us. Njegovi autorski radovi i remiksevi puštani su na jednom od najboljih svjetskih festivala Burning Man, BBC radiju i Boiler Room-u, a svoje su mjesto našli i u setovima renomirane ekipe kao što su DJ Harvey, Luciano, Dubfire, Jamie Jones, M.A.N.D.Y., Noir, Hernan Cattaneo, Dave Seaman i drugi.

Full Ferry je polovica zagrebačkog dvojca Drop Dopers poznatog po uspješnom remixu za Saru Renar i njenu Jesen te vlastitom hit singlu "Iš'o sam u #DISKO". Prije poznat kao Martyn Negro, s promjenom pseudonima okrenuo se underground house zvuku. S Drop Dopersima izdao je i EP za Blacksoul Music, a u planu ima i nova solo izdanja za Blue Dye Records. Njegove uratke možete poslušati i na poznatom blogu Criminal Bassline. Praznični dani u klubu Opera u posebnom su ozračju. Uređenju kluba posvećena je posebna pažnja, a organizatori Lost in space partija najavljuju brojna iznenađenja.