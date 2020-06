Napokon više ne slušamo samo o virusu COVID 19 i napokon se sve vraća u normalu. Napokon Ljubavnici imaju novi hit.

Mnogi su se pitali kada će Ljubavnici izbaciti novu pjesmu, no dečki su čekali da prođe kriza koja je sada iza nas i pjesmu čuvali za pravi trenutak – početak ljeta.



Brojne obožavateljice mjesecima su im pisale kako čekaju novu pjesmu, a sada je napokon stigao i taj trenutak. ''Ne zaboravi me'', novi je hit ovog domaćeg benda koji se može pohvaliti time da im je svaka pjesma među najslušanijima u Hrvatskoj, ali i trendingom na YouTube-u što malokome pođe za rukom.



Pjesma ''Ne zaboravi me'' zapravo je pravi ljetni hit pa su tako dečki otišli do Krka kako bi snimili spot za novu pjesmu. Kao kulisa im je poslužila plaža Oprna nedaleko Stare Baške. Riječ je o plaži koja nije lako dostupna i do nje se može tek kozjim putevima, a da stvar bude bolja dečki su taj put prošli čak četiri puta budući da su morali nositi rekvizite, ali i agregat kako bi imali struje.



Spot se snimao od 22 sata pa sve do dugo u noć, a već u 5 sati ujutro krenulo se sa snimanjem jutarnjih kadrova. Popularni Ljubavnici tako su dva dana proveli na našem najvećem otoku te odabrali jednu od najljepših hrvatskih plaža koja je ovu pjesmu učinila još atraktivnijom. No to nije sve. Dečki iz benda dio su spota snimali bez majica pa će tako njihove obožavateljice ovoga puta vidjeti ove glazbenike u dosad neviđenom izdanju.



''Ne zaboravi me'' je ujedno i jedna od ovogodišnjih pjesama za CMC festival koji će se u rujnu održati u Vodicama, a Ljubavnici jedva čekaju kraj ljeta i priliku da zapale publiku u Dalmaciji.Za tekst i glazbu zaslužan je vokal grupe, Mario Regelja, dok produkciju potpisuje Luka Kovačić. Spot je režirao Matija Škalić, a nakon što je spot ugledao svijetlo dana dečki se bacaju na nastupe koje su mjesecima čekali. Svi koji vole Ljubavnike uskoro ih mogu očekivati u Varaždinu, Čakovcu, Novom Marofu, Đurđevcu, Jamnici…