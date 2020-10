Album "Hybrid Theory" Linkin Park su objavili u listopadu 2000. godine, a upravo to izdanje vinulo ih je mežu najveće glazbene zvijezde.

Linkin Park ovoga mjeseca obilježavaju 20. obljetnicu svog slavnog debitantskog albuma "Hybrid Theory". Hvaljeno izdanje dečki iz benda objavili su 24. listopada 2000. godine, a njime su pokorili čitav svijet.

Uz bogato reizdanje albuma (super deluxe box set, vinyl box i dvostruki deluxe CD) kojim obilježavaju ovu veliku godišnjicu, sada je napokon svjetlo dana ugledala njihova dosad neobjavljena, iščekivana pjesma "Pictureboard" koju su fanovi čekali preko 15 godina. Vokale na singlu otpjevali su Mike Shinoda i nikad prežaljeni frontmen Linkin Parka, Chester Bennington.

Četiri originalna singla s albuma, "One Step Closer", "Crawling" "Papercut" i "In The End" ovaj su album uspješno lansirala u mainstream vode, smjestivši ga na drugo mjesto Billboard US Top 200 ljestvice. Album je čak 11 puta dobio i platinasti certifikat od strane RIAA organizacije.