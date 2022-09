Netipična balada koja je izašla iz pera Lane Škrgatić, na predivan način povezala je pjevača Žeru iz Crvene jabuke i Lanu Škrgatić, duetom za pjesmu Sarajevo.

Lana koja iza sebe ima objavljen album prvijenac, naziva Avantura, a na kojem se nalazi čak nekoliko uspješnica, na taj se način predstavila i kao kantautorica.

A da se zaista radi o talentiranoj umjetnici govori i činjenica kako je i sam dogovor sa Žerom išao dosta lako, s obzirom na to da je i on sam vrlo dobro upoznat s Laninim radom.

"Često sam boravila u Sarajevu kada sam bila članica grupe "Zabranjeno Pušenje" i taj grad me očarao. Sula Sejo Sexon me svakako inspirirao kroz svoje priče i tekstove, a snimanje albuma "Svjetla Sarajeva" je ujedno i zadnji album koji sam radila s njima. Ova pjesma je jedna vrsta zahvale bendu ali i tom predivnom gradu punom duše. Kroz suradnje s Crvenom Jabukom, pitala sam Žeru da gostuje na ovoj pjesmi, jer sam jednostavno čula njegov vokal i emociju... On je pristao, i tako je nastao ovaj duet", rekla je Lana.

Multiinstrumentalistica kako smo je do sada predstavljali sve više i više prepoznata je i kao kvalitetna autorica, koja je unazad dvije godine ostvarila divne suradnje s mnogim kolegama diljem regije.

Album prvijenac, odlične i upečatljive suradnje s kolegama, odlučila je predstaviti i zagrebačkoj publici, samostalnim koncertom, koji će se održati 20.10.2022., u Saxu.

Uz Lanin trio koji čine Tea Mišković i Ivan Puž, bit će i glazbeno pojačanje, Dragomir Herendić na gitari, Lucija Bekavac na violini i Jec Jelenko Hodak na klavijaturama.

Glazbeni gosti čija imena za sada možemo otkriti su Zele Lipovača i Toni Janković iz Divljih Jagoda, Boris Novković kao i gost iznenađenja, čije ćemo ime još malo čuvati u tajnosti.

"Uz moje glazbene kolege koji će mi se pridružiti na pozornici, Isto tako biti će plesači, za koje će se pobrinuti talentirana koreografkinja Nina Vidošević", rekla je Lana te dodala: "Uz autorske pjesme s albuma, izvodit ćemo i nekoliko obrada na naš način ali i neke potpuno nove pjesme koje još nisu izašle. Tako da će to uz koncertnu promociju albuma biti i svojevrsna premijera novih pjesama na kojima sam marljivo radila svo ovo vrijeme", rekla je Lana.

