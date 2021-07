Svakodnevno na Zrću testiraju preko 1000 ljudi na tri ulaza, a istodobno vrše kontrolu ulaska na plažu.

Nakon nedavne sjednice Vlade, kada je rečeno da od danas vrijede nove mjere za dalmatinske županije, koje prvenstveno stavljaju naglasak na kontrolu provedbe već uvedenih protupandemijskih mjera, oglasili su se koncesionari plaže Zrće i vlasnici Noa Beach Cluba.

"„Zabave i turizma će biti, ne odustajemo ni od sezone ni od našeg posla. Ugostiteljska branša kao i organizatori koncerata, festivala i tradicionalnih manifestacija te glazbenici, definitivno spadaju u najpogođenije skupine. Svi se borimo s istim problemima. Upravo zato što smo znali što nas sve može očekivati ovu sezonu, spremni smo od prvog dana", rekla je Josipa Žižić, glasnogovornica Noa grupe. "Trenutno na lokaciji u objekte puštamo isključivo samo osobe koje su cijepljene, preboljele, imaju PCR ili Covid antigenski test napravljen prilikom ulaska u Covid free zonu", dodala je. Planiraju uvesti još strože mjere - brzi test više neće vrijediti 48 sati, svaki ulazak će značiti novo testiranje i provjeru na mjestu da je test negativan. Smatram da je taj smjer dobar, s obzirom na to da još nismo imali zaraženih i da sve ide po planu bez ikakvih komplikacija.

Svakodnevno testiraju preko 1000 ljudi na tri ulaza, a istodobno vrše kontrolu ulaska na plažu. "Svi oni koji nemaju Covid putovnicu izdanu za cijepljenje ili preboljelu bolest, morat će, prema narednim strožim mjerama koje planiramo uvesti, napraviti test koji važi samo za taj jedan ulazak", ističu sa Zrća.

„Kako smo najavili, planiramo uskoro uvesti mjeru prema kojoj mogu ući isključivo cijepljeni gosti, baš kao što je to Grčka već napravila. Vezano uz cijepljenje na licu mjesta, o tome razgovaramo s nadležnim institucijama, vodit ćemo se njihovim uputama, preporukama i mogućnostima. Ali to nam je svakako još jedna od metoda koju smo voljni provesti i organizirati kako bi Zrće i Noa ostali sigurno mjesto kao i do sada“, naglasila je Žižić.