Mate Bulić održat će velike koncerte u Splitu, Osijeku i Zagrebu u veljači 2020. godine.

Veliki miljenik publike Mate Bulić iza kojeg stoji više od 30 godina uspješne karijere za 2020. godinu najavljuje tri velika koncertna spektakla i to u Splitu, Osijeku i Zagrebu.

"Već duži niz godina dugujem svojoj publici velike dvoranske koncerte. Stjecajem životnih okolnosti nismo stigli ranije, no zato sam sa svojom ekipom suradnika odlučio da je sad pravi trenutak. Turneju sam nazvao "Ja sam na vas ponosan" i bit će to moja zahvala svima koji me vjerno prate tijekom svih ovih godina. Obećajem da ćemo napraviti spektakularne koncerte, kakve moja publika zaslužuje“, izjavio je Mate za kojeg često znaju reći da je čovjek iz naroda, poznat kao veliki humanitarac i osoba posebno vezana uz svoj zavičaj.

Turneja koja nosi ime "Ja sam na vas ponosan" po velikom Matinom aktualnom hitu "Ja sam na te ponosan", koji izvodi s Tarapana bendom, a koji je do sada zabilježio više od 5,3 milijuna pogleda na YouTubeu, započet će 20.02. u splitskoj Areni, da bi dva dana kasnije 22.02. stigla do Osijeka i Gradskog vrta te trijumfirala 29.02. pred zagrebačkom publikom u dvorani "Dražena Petrovića".





Mati će se na turneji pridružiti pomno odabrani prateći glazbeni ansambl sastavljen od vrhunskih instrumentalista, a neće izostati ni gostovanje dragih mu kolega na sva tri koncerta.

Više od deset objavljenih albuma, zlatne naklade, preko stotinu koncerata diljem svijeta, festivalskih nagrada te mnoštvo legendarnih pjesama koje su već dobile svoje mjesto u narodu poput "Domu mom", "Gori gora, gori borovina", "Narodno veselje", "Ja još uvijek kao momak živim", "Tiho, tiho teče Neretva", "Pjevam i plaćem", dovele su Matu do današnjeg statusa vodećeg imena domaće glazbene scene.

Za Matu, koji je u jednom intervjuu i sam rekao kako smatra da je uspio jer mu se sve ono što je kao dječak sanjario ostvarilo, ovi će nastupi predstavljati poseban emotivan trenutak i ujedno predstavljati krunu dugogodišnje glazbene karijere.