U četvrtak nastupa duo Shouse, tvorci planetarnog hita „Love Tonight“. Dan kasnije gostuje Themba, suradnik velikog Black Coffeeja.

Za sve kojima nije dosta ljetnog partijanja, klub Diamond kod Malinske na Krku priprema pravi spektakl sljedećeg vikenda. Publiku će 18. kolovoza rasplesati australsko-novozelandski hitmejkeri Shouse, a 19. kolovoza i južnoafrički house majstor Themba.

Uspjeh dvojca Shouse počeo je prije nekoliko godina njihovim prvim zajedničkim hitom „Love Tonight“, zamišljenom po uzoru na „We Are The World“ američkog Band Aida. No, ubrzo su i napravili stanku od glazbe i posvetili se drugim poslovima. Činilo se da će Shouse i njihova pjesma ostati zaboravljeni, ali prošle su godine nekoliko producenata, među kojima i David Guetta, napravili odvojene remixe za „Love Tonight“. Pjesma je postala najveći prošloljetni hit, a ujedno i deklaracija ljubavi u vrijeme izolacije.

Shouse (Foto: PR)

„Love Tonight“ je završila na vrhovima svjetskih top ljestvica s milijardu streamova na internetskim servisima, a Shouse je lansiran u visine. Istim putem ide njihov ovoljetni hit "Won’t Forget You" kojim su potvrdili sposobnost stvaranja himni solidarnosti koje sežu šire i dublje od plesnog podija. Duo iz Melbournea sada svira na najprestižnijim glazbenim događajima, a na Krk stižu u četvrtak, 18. kolovoza, upravo nakon nastupa na glasovitom Tomorrowland festivalu te gostovanja na Ibizi s Davidom Guettom.

Već dan kasnije, u petak, 19. kolovoza, na najljepšu pozornicu na Kvarneru penje se Themba, južnoafrička DJ zvijezda najboljih svjetskih klubova i festivala. O njemu najbolje govori činjenica da je najbliži suradnik slavnog Black Coffeeja, jednog od najslavnijih svjetskih house DJ-a i producenata. Black Coffee je remiksirao neke od najpoznatijih Thembinih hitova, a zajedno imaju i rezidenciju u klubovima u New Yorku i Ibizi.

Themba (Foto: PR)

Ovog je ljeta Themba dobio svoju večer na Ibizi, kao i rezidenciju u ZOUK-u, novom centru zabave u Las Vegasu, rame uz rame sa zvijezdama poput Carla Coxa i Jamieja Jonesa. U klubu Diamond Themba će predstaviti svoj jedinstveni zvuk satkan iz njegovih afričkih korijena te uz suradnju lokalnih autora, pjevača i udarkaljaša, stvarajući prepoznatljiv potpis na elektroničkoj sceni. I sve to pod svojim geslom: osmijehom promijeni svijet, ne daj da ti svijet otme osmijeh!

Ulaznice za događaje u Diamondu dostupne su u Entrio sustavu ili putem poveznice: https://www.entrio.hr/venue/malinska/diamond-club