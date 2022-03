Kim Verson snimila je duet s Kristianom Maroltom kojeg smo imali priliku upoznati kroz cover pjesme 'Ne daj', a njegov glas i interpretacija su se itekako svidjeli Kim što je i na kraju rezultiralo ovom suradnjom.

Nakon zadnjeg objavljenog singla 'Divlji i slobodni' s kojim je Kim Verson nastupila na prošlogodišnjem CMC festivalu, ovaj put se odlučila za duet s Kristianom Maroltom za pjesmu 'Korak ispred vremena'. Kristiana Marolta smo imali priliku upoznati u posljednoj sezoni showa 'The Voice' i kroz cover pjesme 'Ne daj', a njegov glas i interpretacija su se itekako svidjeli Kim što je i na kraju rezultiralo ovom suradnjom.



''Pjesma se dogodila prije nekoliko godina i tražila je svoj put sve do sada.Teško mi je objasniti način na koji je izašla iz mene, ali mogu reći da su to bili trenutci kada sam se prepustila potpunom jedinstvu sa samom sobom. S vremenom sam shvatila da je ova pjesma baš idealna za duet kako bi dobila jednu drugu dimenziju. Kada sam čula i vidjela Kikijevu fenomenalnu obradu dobro poznate stvari 'Supergirl', znala sam da je kompletna njegova pojava, karizma, afinitet i vokal upravo ono što sam cijelo vrijeme tražila. Pjesmom je bio oduševljen na prvo slušanje zbog čega sam bila jako sretna, a još veća fora bila je kada mi je u tom trenutku pokazao zaslon na mobitelu na kojem se nalazio prikaz ljubičaste ruže. To je bilo to. Ruža ljubičaste boje koja se spominje u tekstu simbol je posebnosti, snage, krhkosti i duhovnosti. Velika je sreća kada isti nađu iste. Kada čovjek pronađe sebe i svoju ružu ljubičaste boje unatoč borbama i previranjima, tada ispuni svoju svrhu postojanja. I tada je korak ispred vremena.'' - rekla je Kim.Kristianu se se ova pjesma svidjela već pri prvom slušanju jer se i sam pronašao u njoj: ''Pjesmu sam doživio kao odraz surove realnosti koja je ponekad tmurna, a ponekad bajkovita. Sve je to život. Ono što sam ja izvukao iz nje je snažna poruka da ljubav rijetka i velika poput ove ima moć promijeniti čovjeka. Povući ga sa ruba egzistencije na sigurno. Na neki način je ova suradnja s Kim učinila to za mene. Pristupila mi je s pjesmom u periodu duševne krize i kroz proces kreiranja i snimanja počeo sam usvajati poruku. Mislim da izvlačimo najbolje jedno iz drugog, a takvi odnosi su stvarno rijetki. Baš poput ljubičaste ruže.''

Glazbu i tekst potpisuje Kim Verson, a aranžman i produkciju Alan Dović.

Trenutno rade album za djecu i mlade koji bi trebao izaći ove godine: ''Već neko vrijeme surađujem s producentom Alanom Dovićem i zaista mi jako puno znači što je za ovu pjesmu uvažio sve moje želje i zamisli te ih uklopio u aranžman. Glazbu i tekst potpisuje moja malenkost. Trenutno zajedno radimo i na albumu za djecu i mlade koji sam osmislila te se jako veselim predstaviti nešto novo i drukčije!''





Kadrovi spota snimljeni su na atraktivnim lokacijama u dvorcu u Začretju koji je sagrađen u 18. stoljeću te na jednom od najviših nebodera u Zagrebu. Redatelj spota je Marko Erlić uz asistenticu Luciju Marčec, a make up potpisuje Lidija Palić.

''Snimali smo u lijepom dvorcu u Začretju, a neke druge scene na jednom od najviših nebodera u Zagrebu. Bilo je vrlo zanimljivo i neobično uzbudljivo! U dvorcu sam se smrznula kao nikada u životu s obzirom da je bilo jako hladno! Satima sam se tresla jer sam na sebi imala haljinu na bratele, tako da je snimanje tih scena bilo pomalo dramatično iskustvo! :) Drugi dan smo snimali na vrhu jednog nebodera, a način na koji smo se popeli gore bio je urnebesan. Naime, s glavne terase smo se penjali na jedan visoki zidić pa onda s tog zidića preko starih i klimavih lojtri kako bi došli na gornji, glavni dio terase. Vjerujte, nije bilo za gledati, hahaha! Isplatilo se jer u konačnici scene na neboderu izgledaju zaista moćno! Redatelj spota je Marko Erlić, uz asistenticu Luciju Marčec. Sjajni make up potpisuje Lidija Palić.'' - rekla je Kim.